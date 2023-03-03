Вывел дивизион из под огня противника: уральского офицера, погибшего на СВО, посмертно наградили Звездой Героя России

Иван Марин ценой жизни спас свой дивизион на СВО. Фото: Галина Марина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральского офицера, спасшего сослуживцев на СВО, посмертно наградили Звездой Героя России. 31-летний капитан из Екатеринбурга Иван Марин ценой жизни вывел свой дивизион из-под огня противника.

Иван Марин с супругой Галиной. Фото: Галина Марина

С юных лет Иван мечтал о военной карьере. В 2013 году он окончил обучение в Михайловской военной артиллерийской академии. Там будущему герою присвоили первое офицерское звание «лейтенант».

- Он с детства был упорным и со стержнем внутри. Даже в маленьком возрасте6 у него было обостренное чувство справедливости. Он не терпел неправильность и вранье. Я думаю, что по-другому он не смог бы поступить, - рассказывает мать погибшего Светлана Марина.

У Ивана остались жена Галина и сын Костя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван дослужился сначала до командира взвода, батареи, начальника штаба дивизиона самоходного артиллерийского полка, а затем до старшего офицера отдела подготовки войск общевойсковой армии.

В зоне СВО Иван Марин командовал реактивным артиллерийским дивизионом «Град». Во время выполнения боевого задания по сопровождению наступления отдельного мотострелкового полка в районе одного из населенных пунктов дивизион под его командованием оказался под огнем ВСУ.

Мать погибшего офицера рассказала, что у ее сына с детства было обостренное чувство справедливости Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Несмотря на полученное тяжелое ранение продолжил руководить боем. Лично вывел боевую машину на огневую позицию и выстрелом прямой наводкой уничтожил наступающий танк националистов, что позволило отвести вверенные технику дивизиона и личный состав на безопасное расстояние, - говорится в материалах наградного дела.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга капитану Ивану Марину было посмертно присвоено звание Героя России. Награду семье погибшего офицера вручил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Награду семье Ивана Марина передал полпред президента в УрФО Владимир Якушев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как истинный командир, Иван Марин до последнего бился за своих подчиненных. Принял удар на себя, героически защитив сослуживцев. Он отдал жизнь за Отечество, за мирное небо над родным домом, за будущее для подрастающих поколений. Те, кто остается сейчас на полях, продолжают дело капитана Марина, проявляя ту же отвагу, - обратился к семье погибшего Владимир Якушев.

На церемонии присутствовали супруга Ивана Галина Марина, его родители и сын Костя. Редакция «КП-Екатеринбург» выражает искренние соболезнования семье погибшего героя.