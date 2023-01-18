«Вытащил меня из-под танка»: сослуживец рассказал о подвиге погибшего на Украине сына уральского священника

Иван погиб во время боевого задания. Фото: предоставил боевой товарищ Ивана Вильчинского

На Украине погиб 25-летний житель Староуткинска Иван Вильчинский. Молодой человек служил в ЛНР на территории СВО, куда отправился добровольцем в октябре 2022 года. Иван погиб при исполнении воинского долга 13 января. Незадолго до гибели он спас жизнь сослуживцу. О подвиге молодого человека «КП-Екатеринбург» рассказал его боевой товарищ Артем (Имя изменено, - Прим. Ред.).

За два месяца до гибели Иван спас своего боевого товарища. Фото: предоставил боевой товарищ Ивана Вильчинского

ПЕРВЫМ КИНУЛСЯ СПАСАТЬ

О гибели Ивана Вильчинский на официальной странице «ВКонтакте» сообщила председатель городской думы Любовь Никитина.

- 13 января 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк Иван Вильчинский. Вечная память нашему Герою! - написала она.

Подвиги молодого человека никогда не забудут ни его родные, ни его боевые товарищи. Иван отличался особенной храбростью и верой в лучший исход.

Иван отправился на службу добровольцем. Фото: предоставил боевой товарищ Ивана Вильчинского

- Он был мне как брат! - рассказывает «КП-Екатеринбург» сослуживец Ивана Артем. - Мы вместе пошли добровольцами на Украину. В один день, 11 октября, подписывали контракт в 32 военном городке. Ваня никогда не был трусом. 14 ноября мы попали под артобстрел. Он длился в течение двух часов. Я получил множественное осколочное ранение и лежал под танком. Ваня один из первых кинулся меня искать, а когда нашел, вытащил и оказал медицинскую помощь.

25-летний Иван Вильчинский был сыном уральского священника. Фото: предоставил боевой товарищ Ивана Вильчинского

УЧИЛ ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ

Иван Вильчинский был сыном священника Староуткинского храма во имя Святой Троицы.

- Он был глубоко верующим человеком, молился перед каждым боем и перед каждым приемом пищи. Он прививал сослуживцам добрые намерения, учил нас верить в лучшее. Когда Ваня был в военном госпитале после ранения, ему родные отправили денег, так он всем ребятам закупил новую одежду и продукты. Все отдавал другим без остатка, - вспоминает товарищ погибшего.

12 января Артем, находясь в реабилитационном отпуске после ранения, повез на передовую гуманитарную помощь, но так и не успел увидеться с Иваном перед его гибелью.

Иван учил своих сослуживцев верить в лучшее. Фото: предоставил боевой товарищ Ивана Вильчинского

- Когда я приехал, Ваня, как раз, был на задании. Я принял решение приехать на следующий день, чтобы все-таки с ним повидаться. Но 13 января за 10 минут до того, как я прибыл на передовую, Ваня погиб от осколочного ранения. Мы все не могли сдержать слез. Он был очень хорошим другом, лучшего мне не найти, - делится Артем.

Прощание с Иваном состоится в Староуткинске, когда привезут тело. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в администрации.

Редакция «КП-Екатеринбург» приносит искренние соболезнования родным и близким Ивана Вильчинского.