По словам знакомых, Марину Протасову часто избивал новый ухажер Фото: соцсети

Сына и дочку убитой в Екатеринбурге Марины Протасовой отправили в приют. По словам крестной, в момент убийства в квартире общежития на улице Главной, 17а, был 4-летний мальчик (младший из детей Марины. – Прим. ред.), а 7-летняя дочка была в гостях у подруги. Женщина утверждает, что Марина не работала, а жила на пособие.

- В последнее время я с ней не общалась, она пить начала, - рассказала «КП-Екатеринбург» крестная детей Алина. - Это не алкоголизм. Раз в год на пару месяцев она уходила в запой. В этот раз затянулось на три месяца. Я у нее детей в садик и школу забирала, чтобы они всего этого не видели. 4-летний сын и 7-летняя дочка у нее здесь, девочка в первый класс пошла. Старшие дети живут с бывшем мужем в Таджикистане. Второй бывший муж тоже там живет, но он, наверное, даже еще не знает, что Марину убили. У нее был проломлен череп, сломана челюсть и шесть ребер. В морге сказали - умерла от кровоизлияния в мозг.

Марина скончалась 25 февраля Фото: соцсети

Виновником трагедии называют сожителя Дмитрия. Знакомые Марины утверждают, что во время пьяного застолья он забил женщину до смерти. А потом не дал скорой помощи попасть в квартиру.

- Сын был в квартире, а дочка у подруги в гостях. К ней потом посреди ночи пришли из опеки и забрали девочку. Обычно она у меня оставалась, но я в тот день допоздна работала и не смогла забрать ее, - добавила Алина. – Я думаю, что Дмитрий злился на нее. За два дня до этого он ее избил и она вызвала полицию. Его на ночь закрыли в «обезьяннике». Потом отпустили домой, когда протрезвел.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют случившееся.

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