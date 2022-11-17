Астронавты из Екатеринбурга и Челябинска выйдут в открытый космос

Событие намечено на четверг, 17 ноября. Фото: пресс-служба "Роскосмос"

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев готовится к выходу в открытый космос. Вместе с ним для выполнения важной работы на модулях «Рассвет» и «Наука» в пространство выйдет космонавт из Челябинска Дмитрий Петелин.

Событие намечено на четверг, 17 ноября. Посмотреть, как проходит полет в открытом космосе сможет каждый желающий: «Роскосмос» запустит прямую трансляцию на YouTube.

"Роскосмос" запустит прямую трансляцию события. Фото: пресс-служба "Роскосмос"

«Участники 68-й длительной экспедиции на МКС космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнят выход в открытый космос. Открытие выходного люка малого исследовательского модуля «Поиск» намечается в 17:20 по московскому времени. Плановая продолжительность выхода составляет 6 часов 40 минут», - сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Это будет уже 65-й выход российских космонавтов в проекте МКС и седьмой в 2022 году. Для Сергея Прокопьева он станет третьим в космической карьере, для Дмитрия Петелина — первым.

В середине октября уральский космонавт Сергей Прокопьев стал новым командиром Международной Космической станции. Командование он принял от астронавта из Италии Саманты Кристофоретти.

Саманта Кристофоретти передала Сергею символический «ключ от станции», и подчеркнула, что не могла представить другого более подходящего человека для командования МКС. Церемония передачи командования завершилась традиционными ударами в корабельный колокол, передает пресс-служба «Роскосмоса».