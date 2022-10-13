Космонавт из Екатеринбурга стал командиром МКС

Сергей Прокопьев принял командование от Саманты Кристофоретти. Фото: видео пресс-службы "Роскосмоса"

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев стал новым командиром Международной Космической станции. Командование он принял от астронавта из Италии Саманты Кристофоретти.

- Сегодня мы перелистываем еще одну страницу истории МКС и это становится еще одной ступенькой на пути освоения космоса. Хочу поблагодарить весь экипаж Crew-4 и ребят, которые сейчас находятся на земле за их теплый прием и за бережное отношение к станции. Спасибо, что сделали так много за эти полгода, которые вы провели здесь. Ход событий на МКС продолжается: у нас впереди большой совместный план, - выразил благодарность на космической станции Сергей Прокопьев.

Церемония передачи командования завершилась ударами в корабельный колокол. Фото: видео пресс-службы "Роскосмоса"

Саманта Кристофоретти передала Сергею символический «ключ от станции», и подчеркнула, что не могла представить другого более подходящего человека для командования МКС. Церемония передачи командования завершилась традиционными ударами в корабельный колокол, передает пресс-служба «Роскосмоса».

13 октября итальянка вместе с коллегами NASA покинула станцию. На борту продолжают работать уральский космонавт вместе со своей командой: Дмитрием Петелиным, Анной Кикиной, а также космонавтами из NASA и японского агентства аэрокосмических исследований.

До этого свердловский космонавт провел в космосе 197 дней. Сергей рассказывал, что решил стать космонавтов еще в детстве, когда его родители очень увлекались космической темой. Находясь в своей первой экспедиции, уральский астронавт застал лунное затмение, которое наблюдал весь Екатеринбург.