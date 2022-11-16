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Звезды16 ноября 2022 16:35

Клава Кока раскрыла, кто отдал рекордные 10 миллионов рублей за билет на ее концерт

При этом счастливый обладатель пригласительного решил разыграть его
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За эти сумасшедшие деньги Клава Кока предлагала не только попасть в вип-зону на шоу, но и стоять с ней на одной сцене. Фото: Андрей Михайлов

За эти сумасшедшие деньги Клава Кока предлагала не только попасть в вип-зону на шоу, но и стоять с ней на одной сцене. Фото: Андрей Михайлов

Популярная певица Клава Кока рассказала о судьбе билета на ее концерт, который был продан за рекордные 10 миллионов рублей. Счастливым обладателем пригласительного стал бизнесмен Константин Майор.

За эти сумасшедшие деньги Клава Кока предлагала не только попасть в вип-зону на шоу, но и стоять с ней на одной сцене. Удивительно, но сам предприниматель не собирается посещать выступление артистки.

- Билет за 10 миллионов рублей на мое большое сольное шоу был продан. Купил его медийный предприниматель Константин Майор. Он сказал, что хочет разыграть билет среди моих слушателей, - рассказывает Клава Кока в историях в своем Telegram-канале.

Удивительно, но сам предприниматель не собирается посещать выступление артистки.

Удивительно, но сам предприниматель не собирается посещать выступление артистки.

Фото: Даниил ОПАРИН

Чтобы стать стать участником розыгрыша, подписчикам звезды будет необходимо сфотографироваться с определенными баннерами, которые расположены в Москве.

- Игра уже началась, - добавила Клава Кока.

Ранее звезда рассказала, как ответила на предложение руки и сердца. Накануне артистка удивила своих поклонников неожиданной новостью.

- Предложение я не приняла. Я человечка этого вообще не знаю. Желаю удачи в его блогерской карьере. Я, конечно, хочу замуж, но за любимого мужчину. Кольца нет. Пишите, - кокетливо признается певица.

Шоу-бизнесОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ