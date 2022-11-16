Клава Кока раскрыла, кто отдал рекордные 10 миллионов рублей за билет на ее концерт

За эти сумасшедшие деньги Клава Кока предлагала не только попасть в вип-зону на шоу, но и стоять с ней на одной сцене. Фото: Андрей Михайлов

Популярная певица Клава Кока рассказала о судьбе билета на ее концерт, который был продан за рекордные 10 миллионов рублей. Счастливым обладателем пригласительного стал бизнесмен Константин Майор.

За эти сумасшедшие деньги Клава Кока предлагала не только попасть в вип-зону на шоу, но и стоять с ней на одной сцене. Удивительно, но сам предприниматель не собирается посещать выступление артистки.

- Билет за 10 миллионов рублей на мое большое сольное шоу был продан. Купил его медийный предприниматель Константин Майор. Он сказал, что хочет разыграть билет среди моих слушателей, - рассказывает Клава Кока в историях в своем Telegram-канале.

Удивительно, но сам предприниматель не собирается посещать выступление артистки. Фото: Даниил ОПАРИН

Чтобы стать стать участником розыгрыша, подписчикам звезды будет необходимо сфотографироваться с определенными баннерами, которые расположены в Москве.

- Игра уже началась, - добавила Клава Кока.

Ранее звезда рассказала, как ответила на предложение руки и сердца. Накануне артистка удивила своих поклонников неожиданной новостью.

- Предложение я не приняла. Я человечка этого вообще не знаю. Желаю удачи в его блогерской карьере. Я, конечно, хочу замуж, но за любимого мужчину. Кольца нет. Пишите, - кокетливо признается певица.