В Свердловской области вынесли приговор вербовщику террористов

Молодого человека отправили на 16 лет в колонию строгого режима. Фото: УФСБ по Свердловской области

В Свердловской области вынесли приговор 22-летнему выходцу из Центральной Азии, который состоял в международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Он занимался вербовкой новых членов.

В Управлении ФСБ по Свердловской области рассказали, что спецоперация по поимке преступника проходила еще в декабре 2021 года. В спецслужбе отметили, что молодой человек прошел специальное обучение, чтобы вовлекать и вербовать россиян через Интернет для участия в деятельности террористической организации в Сирии.

Осужденный прошел специальное обучение вербовке. Фото: УФСБ по Свердловской области

Молодого человека признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Операция по поимке преступника проходила еще в декабре 2021 года. Фото: УФСБ по Свердловской области

- Центральным окружным военным судом 22-летний иностранец признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с содержанием в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении региональной ФСБ.

Приговор уже вступил в законную силу.

Бойцы ФСБ 12 октября задержали 44-летнего Сергея Идрисова из Екатеринбурга, который планировал взорвать склад с боеприпасами Минобороны России. Кроме того, он хотел уехать на Украину, чтобы вступить в ряды неонацистского формирования в составе ВСУ. Ко всему этому мужчину подтолкнул один из роликов на YouTube.

* - террористическая организация, запрещенная на территории России