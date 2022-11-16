Бывшие сотрудники ППСП не признали вину. Фото: соцсети

В Свердловском областном суде завершилось рассмотрение апелляции по уголовному делу бывших сотрудников патрульно-постовой службы екатеринбургской полиции.

Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин и Вячеслав Тропин попали под следствие в августе 2019 года. Их уличили в надругательстве над девушкой в служебном УАЗе в ночь после Дня города. По версии следствия, вместо патрулирования улиц полицейские попросили девушку проехать с ними в отделение для установления личности. У студентки не было при себе документов.

- Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель - ее сутенер, - рассказывал «КП» - Екатеринбург» следователь СКР Ярослав Кузвесов, занимавшейся расследованием дела.

Служебный автомобиль троицы. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В общей сложности судебные разбирательства растянулись почти на три года. Летом 2020-го всех троих признали виновными. А в конце того же года отпустили на свободу, когда Областной суд направил дело на новое рассмотрение. После пересмотра дела фигурантов признали невиновными из-за «отсутствия состава преступления». Но и этот вердикт позже был отменен.

Третий суд вновь обернулся реальным сроком. Бессарабову назначили пять лет заключения в колонии, Тропину и Мустафину - по пять с половиной и шесть лет лишения свободы. Ожидаемо, они обжаловали вердикт.

Коллегия Свердловского областного суда смягчила приговор Вадиму Мустафину до 5 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Вячеславу Тропину назначили 5 лет и 5 месяцев заключения.

Из постановления суда стало ясно, что экс-сотрудники полиции раскаялись. А во время последнего слова попросили прощения у своих семей.

- Мы надеялись, что наказание ужесточат, - рассказала «КП» - Екатеринбург» представитель потерпевшей Анастасия Пахтусова. - Получилось так, что им зачли раскаяние. Но вину они так и не признали.

Добавим, что Ленинский суд отдельно рассмотрит вопрос о возмещении издержек Вячеславом Тропиным.