В дореволюционном здании на улице Вайнера нашли старинный ящик: рассказываем, что было внутри

Старинные документы нашли под полом дореволюционного здания Фото: предоставлено Андреем Ермоленко

Настоящие артефакты из прошлого обнаружили в старинном доме на улице Вайнера, 16. Сейчас здесь работает площадка Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства – креативный кластер «Домна». Но часть здания, левая половина, все еще не введена в эксплуатацию. Предварительно нужно закончить ремонт. И во время работ по замене пола под досками перекрытий внезапно обнаружились старинные документы, например, чеки и ордера из самого первого супермаркета, появившегося в Екатеринбурге.

- Здание было построено в 1886 году предпринимателями братьями Дмитриевыми, как доходный дом, - объясняет Андрей Ермоленко, историк, археолог, преподаватель УрФУ. – То есть этот дом специально был предназначен под сдачу в аренду. Это коммерческая недвижимость XIX века. До революции Дмитриевы сдавали здание в аренду различным торговым обществам. Самым крупным из них был Торговый дом братьев Агафуровых в конце XIX начале XX века.

В ящике, найденном в здании, были документы людей, работавших в здании еще в 40-х годах XX века Фото: Андрей Ермоленко

Братья Камалетдин и Зайнетдин Агафуровы первыми в нашем городе в XIX веке придумали продавать разные товары в одном большом магазине – украшения, духи, часы, табак, музыкальные инструменты, одежду… По сути это был первый супермаркет Екатеринбурга. Приказчики магазина пользовались большим доверием у горожан. Известен случай, когда в начале XX века одна нерадивая мать даже оставила на пороге магазина новорожденного ребенка, зная, что приказчики о нем позаботятся. Под перекрытиями пола во время ремонта обнаружились товарные бирки и ордера из магазинов Торгового дома братьев Агафуровых.

Сейчас историки планируют изучить документы и попытаться найти потомков их владельцев Фото: Андрей Ермоленко

- Такие артефакты могли оказаться в перекрытиях потому, что в XIX веке при строительстве и ремонте зданий в качестве утеплителя и звукоизоляции использовали сухую землю, - говорит Андрей Ермоленко. - Ее брали на улице во дворе и рассыпали по доскам перекрытия, а затем сверху уже настилали чистые половые доски. В этой земле уже могли содержаться какие-то артефакты.

Другая любопытная находка – деревянный ящик, который когда-то был опечатан сургучом. Внутри археологи обнаружили целую стопку из старинных документов Свердгорпищеторга, работавшего в здании в XX веке.

Чек из магазина братьев Агафуровых, работавшего в конце XIX века Фото: Андрей Ермоленко

- Это фанерный ящик с сургучными печатями и остатками проволоки, - объясняет Андрей Ермоленко. – Он, очевидно, когда-то запирался крышкой и опечатывался. Судя по всему, ящик принадлежал архиву или отделу кадров предприятия. В нем были найдены трудовые книжки, аттестаты, дипломы, удостоверения к наградам, печати и штампы и многое другое. Огромное количество фамилий наших горожан. Самые старые документы – трудовые книжки 1946 года.

Теперь историки планируют изучить найденные документы, чтобы попробовать найти потомков тех людей, кому они принадлежали.

Многие артефакты больше 100 лет были скрыты под старинным половым покрытием Фото: Андрей Ермоленко

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