На Урале инспекторы ДПС помогли доставить в больницу малышку с травмой головы

Инспекторы остановили машину с родителями и девочкой для проверки документов Фото: В.Н.Горелых

В Красногорском районе Каменска-Уральского сотрудники ДПС капитан полиции Андрей Иванов и лейтенант полиции Антон Соколов помогли родителям доставить в больницу малышку с травмой головы. Полуторагодовалая девочка теряла сознание после того, как упала дома с кровати.

- Для проверки документов автоинспекторы остановили автомобиль «Газель». Взволнованный водитель пояснил, что вместе с ним в машине находится полуторагодовалая дочь, которой требуется срочная медицинская помощь, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские увидели в салоне машины женщину, которая держала на руках девочку. У малышки была бледная кожа и синие губы. Полицейские поняли, что ребенок в тяжелом состоянии и пересадили маму с малышкой в патрульную машину, чтобы как можно скорее, включив спецсигналы, доставить девочку медикам.

- В пути автоинспекторы уведомили дежурную часть о произошедшем и связались с больницей. Когда экипаж ДПС прибыл в клинику, девочку уже встречали врачи, - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, история закончилась благополучно. Специалисты в больнице тщательно обследовали малышку и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Родители ребенка выразили слова благодарности представителям МВД за отзывчивость и за оперативно оказанную помощь.