Девушка не смогла сдержать слез счастья. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарный из Кушвы Валерий Елмашев сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Как выяснилось, дама сердца является коллегой спасателя. Наталья Сапронова работает дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Чтобы организовать сюрприз начальник караула позвал Наталью на общее фотографирование у пожарной машины. В этот момент Валерий выскочил с букетом красных роз и встал на одно колено. Девушка сказала заветное «Да».

- Под звуки сирены и аплодисменты сослуживцев Валерий одел своей избраннице кольцо, - рассказывают в свердловском главке МЧС.

Посмотрите, как все происходило.