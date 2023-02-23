Под Екатеринбургом на Тюменском тракте в ДТП погибли два человека

Еще два человека пострадали. Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Камышловом, на 124 километре Тюменского тракта случилась смертельная авария 23 февраля. Один из автомобилей врезался в опору линии ЛЭП. Два человека погибли.

- Водитель KIA Ceed при неправильно выбранной скорости, не учел погодные условия, допустил занос автомобиля, съезд с проезжей части дороги и наезд на опору линии ЛЭП. В автомобиле находилось 3 пассажира, - уточняют в отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Пассажир 62 лет на переднем сидении скончался на месте ЧП, до прибытия скорой помощи. Водитель KIA Ceed скончался в реанимации Камышловской центральной районной больницы.

Пассажиры госпитализированы в Камышловскую больницу. Фото: ГИБДД Свердловской области

Пассажиры, находившиеся на задних сидениях, выжили, но серьезно пострадали. Один из них был доставлен в хирургическое отделение с ушибом левой голени. Второй пассажир получил множественные травмы: черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей стоп. Его также доставили в хирургическое отделение.

- Необходимо учитывать дорожные условия при управлении транспортным средством, воздержаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, - напоминают водителям в ГИБДД Свердловской области.

Этим же днем на Тюменском тракте случилось другое ДТП. В аварию попало сразу четыре машины, две из которых – фуры. Пострадал один человек, погибших нет.