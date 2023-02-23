На Тюменском тракте столкнулись несколько машин

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД Свердловской области

На Тюменском тракте, в районе Белоярского городского округа случилось массовое ДТП. По данным Госавтоинспекции, в аварию попали сразу четыре машины, среди которых две фуры.

- Водитель фуры Mercedes 1996 года рождения, двигаясь со стороны города Тюмень в сторону Екатеринбурга, увидел перед собой затор, начал тормозить. Две машины перед ним резко ушли на обочину, затормозить у него не получилось, он врезался в автомобиль Kia, за рулем которой была женщина 1991 года рождения, - уточняют «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Автомобиль KIA врезался в автомобиль Ford, он же в свою очередь врезался Scania под управлением водителя 1973 года рождения.

В массовой аварии пострадала водитель KIA. Предварительно, женщина получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Виновник ДТП, водитель автомобиля Mercedes, не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к масштабному ЧП.

Из-за снежной погоды и гололеда на дорогах Свердловской области возникла опасная обстановка. До этого водитель внедорожника в Нижнем Тагиле врезался в забор из-за того, что не справился с управлением.