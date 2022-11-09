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Туризм9 ноября 2022 10:44

Где покататься на лыжах и сноуборде в Свердловской области в 2022 году

Горнолыжные комплексы в Свердловской области зимой 2022-2023
Дарья ВОРОНИНА
Провести выходной день всей семьей активно можно, отправившись на горнолыжные комплексы региона. Кататься на лыжах там научат даже самых маленьких членов семьи.

Провести выходной день всей семьей активно можно, отправившись на горнолыжные комплексы региона. Кататься на лыжах там научат даже самых маленьких членов семьи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снежная пора на Среднем Урале не за горами. Любители активного отдыха ждут открытия сезона на лыжных комплексах региона. Перед тем, как сезон стартует, «Комсомолка» рассказывает о том, где покататься на лыжах и сноубордах в Свердловской области в 2022 и в 2023 году.

Горнолыжные комплексы в Свердловской области зимой 2022-2023

Покататься на лыжах и сноубордах у реки Чусовой в Первоуральске

Горнолыжный комплекс «Гора «Теплая»

Гора «Теплая» находится у излучины Чусовой в 50 километрах от Екатеринбурга. Зимой на комплексе открывается четыре трассы разной степени сложности. Кататься тут могут и новички, и настоящие профи. В прокат выдается снаряжение. Можно обучиться катанию на лыжах и сноуборде у опытного тренера. Для малышей есть также детская игровая площадка и комната, где за детьми присматривают воспитатели.

Сезон комплекс планирует открыть во второй половине ноября. В преддверие открытия на странице ГЛК проходит розыгрыш сертификатов ля посетителей комплекса.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 400 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 300 рублей в час.

Сноуборды – 400 рублей в час

Тюбинги – от 400 рублей

Инструктор – 1300 рублей в час.

Телефон: +7 (967) 856-33-11

Покататься на лыжах и сноубордах в Ревде и Первоуральске

Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха»

Комплекс «Гора Волчиха» расположен в 5 километрах от Ревды и в 7 километрах от Первоуральска. Волчиха – это самая высокая гора близ Екатеринбурга.

Здесь работают 3 трассы для опытных спортсменов и сноупарк. Есть трасса для катания на «ватрушках», которая оборудована лифтом. Так подняться на трассу можно с детьми.

Цена:

Вход в парк – 50 рублей с человека

Лыжи с экипировкой – 300 рублей в час.

Сноуборды – 300 рублей в час

Тюбинги – от 80 рублей

Инструктор – 1300 рублей. Для группы – от 2000 рублей.

Телефон: +7 (912) 2-600-600

Покататься на лыжах и сноубордах в Первоуральске

ГЛК «Пильная гора»

«Пильная гора» уже открыла сезон! Кататься здесь можно с 30 октября. Комплекс предоставляет 5 трасс для катания на лыжах, самая длинная из которых достигает 900 метров. Есть две учебные трассы для новичков. Есть трассы для детских снегоходов, лесная трассы для фрирайда, большой сноупарк с препятсвиями.

Цена:

Лыжи и сноуборды с экипировкой – 600 рублей в час.

Тюбинги – от 70 рублей

Инструктор – 1500 рублей.

Телефон: +7 (3439) 64-64-00

Покататься на лыжах на Уктусе

Горнолыжный комплекс «Уктус»

Искусственный снег на трассы комплекса «Уктус» наносят с начала ноября. Точную дату пока не анонсировали, подписчики группы в соцсетях гадают, когда трассы начнут работу. На самом «Уктусе» сообщают, что все будет зависеть от погоды.

На базу горнолыжного комплекса есть спортивная школа для детей. Также здесь проводят выездные мероприятия в беседках и кафе комплекса.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 690 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 550 рублей в час.

Сноуборды – 490 рублей в час

Тюбинги – от 350 рублей

Инструктор – 1300 рублей в час.

Телефон: +7 (343) 363-00-70

Покататься на лыжах и сноубордах в Верхней Пышме

Горнолыжный комплекс «Гора Листенная»

«Гора Лиственная» начнет принимать гостей с конца ноября. Для любителей лыж и сноудборда есть три трассы, самая длинная из них превышает 500 метров. Есть отдельная трассы для тюбингов, где можно кататься на «ватрушках».

Цена:

Вход на территорию – 500 рублей с человека

Лыжи с экипировкой для взрослых – 500 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 300 рублей в час.

Сноуборды – 300 рублей в час

Коньки – 300 рублей

Инструктор – 1300 рублей в час.

Телефон: +7 (800) 777-31-75, +7 (343) 318-31-75

Покататься на лыжах и сноубордах в Кировграде

Горнолыжный комплекс «Гора Ежовая»

Гора Ежовая находится в окрестностях Кирограда в 90 км от Екатеринбурга. Рядом с ГЛК есть коттедж и гостиницы, где можно провести выходные. Также в Новый год тут будет праздничный банкет и развлекательная программа на три дня. В целом,

Регулярно на горе проходят спортивные соревнования. На горе оборудовано 8 трасс разной сложности, самая длинная из которых составляет 1,5 километра. Работает 7 подъемников.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 690 рублей в час.

Сноуборды – 690 рублей в час

Тюбинги – от 350 рублей

Инструктор – 1300 рублей

Телефон: 8(343)363-00-80

Покататься на лыжах и сноубордах в Нижнем Тагиле

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Комплекс «Гора Белая» уже начал процесс оснежения трасс. Откроют их во второй половине ноября. Представители ГЛК сообщают, что подготовка к сезону идет полным ходом. Здесь работают 4 трассы для опытных спортсменов и одна учебная трасса для новичков.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 700 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 400 рублей в час.

Сноуборды – 700 рублей в час

Тюбинги – от 150 рублей

Инструктор – 1040 рублей

Телефон: +7 (3435) 41-20-89

Покататься на лыжах и сноубордах в Каменске-Уральском

Горнолыжный комплекс «Богатырек»

Молодой горнолыжный комплекс у скалы Богатырек близ реки Каменка пользуется популярностью у каменцев. Он находится в черте города, что упрощает дорогу до трасс.

Здесь оборудованы 3 трассы от 220 до 300 метров. В сезон проходят соревнования по горнолыжному спорту, культурные мероприятия. Работают подъемники и беби-лифты.

Цена:

Лыжи с экипировкой – 150 рублей в час, 500 рублей в сутки

Сноуборды – 150 рублей в час, 500 рублей в сутки

Инструктор – 1200 рублей.

Телефон: +7 (3439) 37-00-73.

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