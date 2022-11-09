Провести выходной день всей семьей активно можно, отправившись на горнолыжные комплексы региона. Кататься на лыжах там научат даже самых маленьких членов семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снежная пора на Среднем Урале не за горами. Любители активного отдыха ждут открытия сезона на лыжных комплексах региона. Перед тем, как сезон стартует, «Комсомолка» рассказывает о том, где покататься на лыжах и сноубордах в Свердловской области в 2022 и в 2023 году.

Горнолыжные комплексы в Свердловской области зимой 2022-2023

Покататься на лыжах и сноубордах у реки Чусовой в Первоуральске

Горнолыжный комплекс «Гора «Теплая»

Гора «Теплая» находится у излучины Чусовой в 50 километрах от Екатеринбурга. Зимой на комплексе открывается четыре трассы разной степени сложности. Кататься тут могут и новички, и настоящие профи. В прокат выдается снаряжение. Можно обучиться катанию на лыжах и сноуборде у опытного тренера. Для малышей есть также детская игровая площадка и комната, где за детьми присматривают воспитатели.

Сезон комплекс планирует открыть во второй половине ноября. В преддверие открытия на странице ГЛК проходит розыгрыш сертификатов ля посетителей комплекса.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 400 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 300 рублей в час.

Сноуборды – 400 рублей в час

Тюбинги – от 400 рублей

Инструктор – 1300 рублей в час.

Телефон: +7 (967) 856-33-11

Покататься на лыжах и сноубордах в Ревде и Первоуральске

Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха»

Комплекс «Гора Волчиха» расположен в 5 километрах от Ревды и в 7 километрах от Первоуральска. Волчиха – это самая высокая гора близ Екатеринбурга.

Здесь работают 3 трассы для опытных спортсменов и сноупарк. Есть трасса для катания на «ватрушках», которая оборудована лифтом. Так подняться на трассу можно с детьми.

Цена:

Вход в парк – 50 рублей с человека

Лыжи с экипировкой – 300 рублей в час.

Сноуборды – 300 рублей в час

Тюбинги – от 80 рублей

Инструктор – 1300 рублей. Для группы – от 2000 рублей.

Телефон: +7 (912) 2-600-600

Покататься на лыжах и сноубордах в Первоуральске

ГЛК «Пильная гора»

«Пильная гора» уже открыла сезон! Кататься здесь можно с 30 октября. Комплекс предоставляет 5 трасс для катания на лыжах, самая длинная из которых достигает 900 метров. Есть две учебные трассы для новичков. Есть трассы для детских снегоходов, лесная трассы для фрирайда, большой сноупарк с препятсвиями.

Цена:

Лыжи и сноуборды с экипировкой – 600 рублей в час.

Тюбинги – от 70 рублей

Инструктор – 1500 рублей.

Телефон: +7 (3439) 64-64-00

Покататься на лыжах на Уктусе

Горнолыжный комплекс «Уктус»

Искусственный снег на трассы комплекса «Уктус» наносят с начала ноября. Точную дату пока не анонсировали, подписчики группы в соцсетях гадают, когда трассы начнут работу. На самом «Уктусе» сообщают, что все будет зависеть от погоды.

На базу горнолыжного комплекса есть спортивная школа для детей. Также здесь проводят выездные мероприятия в беседках и кафе комплекса.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 690 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 550 рублей в час.

Сноуборды – 490 рублей в час

Тюбинги – от 350 рублей

Инструктор – 1300 рублей в час.

Телефон: +7 (343) 363-00-70

Покататься на лыжах и сноубордах в Верхней Пышме

Горнолыжный комплекс «Гора Листенная»

«Гора Лиственная» начнет принимать гостей с конца ноября. Для любителей лыж и сноудборда есть три трассы, самая длинная из них превышает 500 метров. Есть отдельная трассы для тюбингов, где можно кататься на «ватрушках».

Цена:

Вход на территорию – 500 рублей с человека

Лыжи с экипировкой для взрослых – 500 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 300 рублей в час.

Сноуборды – 300 рублей в час

Коньки – 300 рублей

Инструктор – 1300 рублей в час.

Телефон: +7 (800) 777-31-75, +7 (343) 318-31-75

Покататься на лыжах и сноубордах в Кировграде

Горнолыжный комплекс «Гора Ежовая»

Гора Ежовая находится в окрестностях Кирограда в 90 км от Екатеринбурга. Рядом с ГЛК есть коттедж и гостиницы, где можно провести выходные. Также в Новый год тут будет праздничный банкет и развлекательная программа на три дня. В целом,

Регулярно на горе проходят спортивные соревнования. На горе оборудовано 8 трасс разной сложности, самая длинная из которых составляет 1,5 километра. Работает 7 подъемников.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 690 рублей в час.

Сноуборды – 690 рублей в час

Тюбинги – от 350 рублей

Инструктор – 1300 рублей

Телефон: 8(343)363-00-80

Покататься на лыжах и сноубордах в Нижнем Тагиле

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Комплекс «Гора Белая» уже начал процесс оснежения трасс. Откроют их во второй половине ноября. Представители ГЛК сообщают, что подготовка к сезону идет полным ходом. Здесь работают 4 трассы для опытных спортсменов и одна учебная трасса для новичков.

Цена:

Лыжи с экипировкой для взрослых – 700 рублей в час.

Лыжи с экипировкой для детей – 400 рублей в час.

Сноуборды – 700 рублей в час

Тюбинги – от 150 рублей

Инструктор – 1040 рублей

Телефон: +7 (3435) 41-20-89

Покататься на лыжах и сноубордах в Каменске-Уральском

Горнолыжный комплекс «Богатырек»

Молодой горнолыжный комплекс у скалы Богатырек близ реки Каменка пользуется популярностью у каменцев. Он находится в черте города, что упрощает дорогу до трасс.

Здесь оборудованы 3 трассы от 220 до 300 метров. В сезон проходят соревнования по горнолыжному спорту, культурные мероприятия. Работают подъемники и беби-лифты.

Цена:

Лыжи с экипировкой – 150 рублей в час, 500 рублей в сутки

Сноуборды – 150 рублей в час, 500 рублей в сутки

Инструктор – 1200 рублей.

Телефон: +7 (3439) 37-00-73.