«От испуга не звал на помощь»: жительница Екатеринбурга рассказала как спасла ребенка, провалившегося под лед

Мальчика быстро отвели в теплое помещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга, которая спасла ребенка, провалившегося под лед, рассказала подробности о происшествии. Анна Тюнина вечером 17 февраля возвращалась с работы и проходила мимо набережной Городского пруда со стороны ДИВСа.

С ее слов, ребенок возраста примерно семи или восьми лет находился у самой проталины совершенно один. Анна хотела подойти к нему ближе, чтобы сказать ему отойти ото льда подальше, но не успела.

- Он упал в пруд. Я тут же побежала к нему. Повезло, что падая, он зацепился руками за лёд. Что примечательно, он не кричал, не звал на помощь. Видимо от испуга. Я легла и вытащила его, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анна.

Девушка сразу же стала звать на помощь, чтобы ребенку немедленно вызвали скорую помощь, но прохожие подсказали, что лучше зайти в ДИВС.

- По пути туда я узнала, что мальчика зовут Лев и что он гуляет один, без родителей. В бассейне мы помогли ему раздеться и отправили под душ, - уточняет Анна Тюнина.

Мальчик гулял на Городском пруду один Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Левы с собой были часы, при помощи которых его спасительнице удалось связаться с его мамой. Через короткое время мама мальчика прибежала в ДИВС с сухими вещами.

Спасатели Екатеринбурга уже оценили храбрый поступок горожанки. С их слов, мама мальчика сразу же поблагодарила Анну за помощь. Также в ГУ МЧС по Свердловской области рекомендуют напомнить детям об опасности на льду.

- Выход на лед водоемов может быть опасен для жизни и здоровья. Родители, регулярно напоминайте своим детям об опасности игр на льду, ведь не всегда рядом может оказаться человек, который сможет прийти на помощь, - добавили в ведомстве.