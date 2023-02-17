Многодетная семья из Первоуральска осталась без жилья после пожара

Пожар случился вечером 15 февраля. Фото: "Инцидент | Первоуральск" во "Вконтакте"

Многодетная семья из Первоуральска лишилась своего единственного жилья. Частный дом семьи, в которой подрастают четверо детей, вспыхнул, словно спичка, рассказывает Мария Бурина. Огонь моментально охватил строение, когда взрослые отлучились из дома буквально на полчаса.

- Мы уехали в магазин за смесью младшему, дома оставалась старшая дочь, ей 18 лет. Когда начался пожар, она всех быстро вывела на улицу. К нашему приезду в дом уже было не зайти, огонь захватил все, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама четверых детей Мария Бурина.

Из документов остались только паспорт и водительские права, все остальное уничтожено вместе со всеми вещами и одеждой. Хорошо одно – все члены семьи живы, целы и здоровы. В первую ночь после пожара Бурины ночевали у соседей, потом перебрались к друзьям.

- Люди помогают кто чем может. Принесли пакеты с детскими вещами, мы еще даже сами понять не можем, что нам нужно в первую очередь. Кто-то переводит небольшие суммы денег, кто сколько осилит, - уточняет Мария Бурина.

В семье Буриных растут четверо детей. Фото: Мария Бурина во "Вконтакте"

В частный дом по улице Добровольцев Бурины переехали меньше года назад. Глава семьи успел сделать ремонт везде, кроме пристроя. Именно в нем замкнуло проводку, что и стало причиной жуткой трагедии.

- 15 февраля в 22:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Первоуральск, улица Добровольцев. На площади 119 квадратных метров сгорели: надворные постройки, кровля, чердачное перекрытие; повреждены стены, внутренняя отделка частного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе трое детей, - уточняют в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь уничтожил весь дом семьи. Фото: "Инцидент | Первоуральск" во "Вконтакте"

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава. Ликвидировать открытый огонь спасателям удалось к 23:01, а полностью все работы на месте инцидента завершились в 03:23. Помочь семье Буриных можно, связавшись в социальных сетях.