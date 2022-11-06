Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Екатеринбург, экстренно сел в Казани

Пассажирский борт вынужденно приземлился в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 6 ноября, самолет компании «Уральские авиалиний», совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вынужденно сел в Казани. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы.

- По громкой связи нам объявили, что пассажиру нужна помощь медиков. Мужчина летел бизнес-классом. На борту не было врачей. Мы вынужденно приземлились в аэропорту Казани, - рассказала «КП-Екатеринбург» пассажир рейса Екатерина.

По словам девушки, мужчина пожаловался на проблемы с сердцем. Однако, когда его осматривали медики, от госпитализации он категорично отказался.

Отметим, что в начале ноября 2022 года при посадке в аэропорте Иркутска у пассажирского самолета «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса.

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