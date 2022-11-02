У самолета «Уральских авиалиний» при посадке в Иркутске лопнули четыре колеса

Прокуратурой провидится проверка. Фото: пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры

В аэропорту Иркутска самолет авиаперевозчика «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку. У лайнера А-320 лопнули все четыре колеса. На борту находилось 83 пассажиров и шесть членов экипажа, среди них пострадавших на данный момент нет.

- Произошло разрушение пневматиков, проводится расследование. Пострадавших нет, - сообщили «КП Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что неисправный самолет выполнял рейс из Душанбе в Иркутск. Пресс-служба местного аэропорта подтвердила информацию об аварийной посадке «КП Иркутск». Свердловская транспортная прокуратура уже проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

За последнее время — это уже второй самолет «Уральских авиалиний», который ломается во время полета. В начале сентября лайнер компании не мог приземлиться в аэропорту Кольцово больше часа.

Он кружил над Сысертью из-за неисправного шасси. Пассажиры рейса позже рассказали, что в салоне обстановка не была напряженной, а паники не наблюдалось.