Шавкат Рахимов везет чемпионский пояс по боксу в Екатеринбург

Поединок, где уральский боец одержал досрочную победу, состоялся в Абу-Даби. Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Представитель Академии единоборств РМК Шавкат Рахимов одержал победу в поединке за титул Чемпиона мира IBF во втором полулегком весе над Зелфой Барретом. Поединок, где уральский боец одержал досрочную победу, состоялся в Абу-Даби. Рахимов нокаутировал соперника в девятом раунде.

Представитель Академии единоборств преследовал соперника, гонял его по канатам, а Баррет икал шанс в контратаках, но принципиально опасных моментов создать не смог. При этом, в третьем раунде Шавкат оступился после удара соперника, после чего судья засчитал нокдаун.

После этого российский боксер вновь встал в центр ринга, а Зелфа оборонялся и бегал вдоль канатов. В девятом раунде Рахимов все-таки достал соперника и отправил его в тяжелый нокдаун. Баррет встал и продолжил бой, но вновь пропустил удар, после чего судья зафиксировал нокаут. Об этом сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

Это второй бой Шавката Рахимов за титул чемпиона мира. Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Отметим, что это второй бой Шавката Рахимов за титул чемпиона мира. До этого он принимал участие в поединке с действующим чемпионом Джозефом Диасом. Тогда бой окончился ничьей.

- Интересный момент, что несколько одноклубников Рахимова уже штурмовали вершину мировой элиты, но безуспешно. Шавкат Рахимов стал первым боксером RCC, который привезет главный пояс планеты в Екатеринбург, - рассказывают в пресс-службе Академии единоборств РМК.