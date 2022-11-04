На Урале живодер выбросил десятерых щенков в гаражную яму

Фото: соцсети Ирины Стригановой

В Новоберезовском, 3 ноября, Ираида Разина вышла на прогулку со своими питомцами. Неподалеку от заброшенного гаража, она услышала слабый писк. Как оказалось, звук исходил из глубокой овощной ямы.

Женщина не рисковала спускаться в заброшенный погреб и стала обращаться за помощью к прохожим. Ей подсказали контакты «ЗооСпаса». Спустя время волонтер Евгений добрался до этого гаража, залез в яму и смог достать мешок, в котором был «сюрприз». Он был завязан на узел, а внутри едва не задохнулись десять щенков. По случайности в Новоберезовском оказалась и волонтер «ЗооЗащиты» Ирина Стриганова, которая подоспела им на помощь.

После извлечения из ямы заточения хвостатых быстро накормили. Как оказалось, из общего количества малышей было 6 мальчиков и 4 девочки. Щенки были взволнованы и жалобно пищали. Зоозащитники решили, что их надо срочно показать ветеринару, чтобы исключить заболевания и поместить на передержку.

- Мы решили отвезти их в ветклинику, сдать экспресс анализ на вирусы. Евгений купил лекарства для щенков, оплатил тесты. Я поражена, что человек приехал за свой счёт, спас щенков. Я спросила его, почему он это делает. На свою реплику получила ответ: «Не могу по-другому», - пишет в своих соцсетях волонтер Ирина Стриганова.

Спасенных щенков временно взяла к себе волонтер Ирина Стриганова. Так как у нее дома еще множество своих животных, то новобранцев придется пристроить. Волонтер просит помощи в поисках новых владельцев. Если вы готовы забрать на попечение щенка, то смело можете обратиться в фонд «ЗооЗащита» или напрямую к волонтеру. Кроме того, подрастающим животным нужен корм, препараты, подстилки и другие вещи, которые можно передать добровольцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без слез не взглянешь: на Урале обнаружили «концлагерь» для собак. Более 30 животных истощены и обезвожены. (Подробнее)