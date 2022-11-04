В Екатеринбурге открыли памятник легенде советского хоккея Николаю Дуракову

На открытии было много людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 4 ноября, открыли памятник, посвященный легендарной команде «СКА-Свердловск» по хоккею с мячом. Он носит название «Эпоха» и символично расположился у «Екатеринбург Арены», потому что там раньше играла легендарная команда.

Николая Дуракова растрогал памятник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прототипом для памятника стал лидер команды - Николай Дураков. Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Выдающийся спортсмен был на протяжении многих лет любим как отечественными, так и зарубежными болельщиками. Он 12 раз входил в список лучших игроков сезона и шесть раз носил звание лучшего снайпера чемпионата СССР. Известно, что легенда советского спорта провел свое детство в Нижнем Тагиле. И свою карьеру начал в 1946 году с детской команды нижнетагильского «Металлурга».

Выдающийся спортсмен был на протяжении многих лет любим как отечественными, так и зарубежными болельщиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над скульптурой работал екатеринбургский творец Виктор Мосилев. На создание монумента у скульптора ушло два года. Весной 2021 года сам Николай Дураков приехал, чтобы увидеть процесс создания монумента. Габариты «Эпохи» вышли внушительные. Так, скульптурная композиция имеет высоту в семь с половиной метров. В руках у Николая Дуракова конечно же клюшка с хоккейным шлемом. Также на ней есть бронзовая лента с фамилиями соратниками Николая Дуракова, которые играли и побеждали вместе с ним.

Памятник высотой больше 7 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первой скульптурой в серии легенд советского спорта стал монумент в честь бессменного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя.

На ленте - фамилии соратников легендарного спортсмена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известно, что легенда советского спорта провел свое детство в Нижнем Тагиле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше фотографий с открытия памятника Николаю Дуракову смотрите здесь: