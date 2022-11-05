В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову