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4 ноября 2022 6:34

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову

В Екатеринбурге открыли памятник легенде совесткого хоккея с мячом Николаю Дуракову