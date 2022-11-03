Мужчина заявил, что выпил бутылку виски после аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Верхняя Синячиха задержали 45-летнего водителя «десятки», который насмерть сбил двух пешеходов. Жертвами пьяного лихача стали местные жители. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в аварии погибла 59-летняя Ольга Мошкина и 62-летний Николай Н.

Вечером 2 ноября водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу на улице Заводской, сбил пешеходов и вылетел в кювет. Испугавшись ответственности, горе-водитель убежал домой. Через пару часов к нему в гости наведались сотрудники полиции.

Даже в отделении мужчина едва стоял на ногах. Так сильно он был пьян. Доза алкоголя превышала допустимую норму почти в восемь раз.

- Проведена процедура освидетельствована водителя на состояние опьянения, результат -1, 211 мл/л выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - По факту случившегося мужчина пояснил, что не заметил пешеходов, после наезда испугался ответственности и ушел домой, где выпил бутылку виски.

Разбитую «десятку» нашли в кювете. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На любителя крепких напитков уже составили два административных протокола за непристегнутый ремень безопасности и сбитый дорожный знак. Но это все мелочи. Впереди следствие и суд по уголовному делу. За пьяную езду и аварию с двумя погибшими ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Там гиблое место. Выход с поворота возле кладбища, - пояснил «КП-Екатеринбург» местный житель.

В Госавтоинспекции также добавили, что за 23 года водитель всего четыре раза привлекался к ответственности за нарушения.