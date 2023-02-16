«Кража года»: в Екатеринбурге у мужчины на вокзале украли рюкзак с миллионом наличкой, ноутбуком и золотым кольцом

Злоумышленницу задержали транспортные полицейские
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Екатеринбурге 55-летняя ранее судимая женщина украла у мужчины рюкзак, в котором находилось имущество на полтора миллиона рублей. Транспортные полицейские задержали злоумышленницу и раскрыли кражу года.
Как выяснилось, все произошло 5 февраля, 41-летний мужчина, прилетевший из Москвы к маме, обратился в дежурную часть и рассказал, что у него пропал рюкзак, в котором находился миллион рублей наличными после продажи машины, несколько тысяч долларов, дорогой ноутбук и кольцо с бриллиантами для его девушки.
В столице Урала пострадавший встретился с другом и выпил, а на следующее утро собирался поехать в Качканар. Позже он пришел в себя на вокзале и обнаружил потерю.
Похитителей нашли на съемной квартире на Вторчермете. Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО
- После изучения записей с камер наблюдения, расположенных на территории вокзала, выяснилось, что к пропаже личных вещей заявителя причастны три человека – две женщины и мужчина, которые подошли к потерпевшему, взяли его под руки и вывели на улицу, - уточнили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.
Похитителей нашли на съемной квартире на Вторчермете. Примечательно, что они успели потратить 200 тысяч, купив себе одежду, продукты, алкоголь и полтора десятка телефонов, также они сдали в ломбард кольцо, получив всего 15 тысяч рублей.
- Украденный ноутбук также был обнаружен. Подозреваемая спрятала его под половицу в одной из комнат, намереваясь позже продать. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», - добавили в полиции.
На время разбирательства воровку поместили под стражу. Ее приятели проходят по делу в качестве свидетелей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кража века: в Екатеринбурге парень вынес из магазина одежды 14 футболок, 6 курток, и это еще не все. В Екатеринбурге молодой человек обокрал магазин одежды на 370 тысяч (Подробнее)
Брызнули в глаза из перцового баллончика и украли $4000: в Екатеринбурге два мажора на «Мерседесе» ограбили студента-медика из Египта. В Екатеринбурге мажоры ограбили студента из Египта (Подробнее)