«Кража года»: в Екатеринбурге у мужчины на вокзале украли рюкзак с миллионом наличкой, ноутбуком и золотым кольцом

Злоумышленницу задержали транспортные полицейские Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге 55-летняя ранее судимая женщина украла у мужчины рюкзак, в котором находилось имущество на полтора миллиона рублей. Транспортные полицейские задержали злоумышленницу и раскрыли кражу года.

Как выяснилось, все произошло 5 февраля, 41-летний мужчина, прилетевший из Москвы к маме, обратился в дежурную часть и рассказал, что у него пропал рюкзак, в котором находился миллион рублей наличными после продажи машины, несколько тысяч долларов, дорогой ноутбук и кольцо с бриллиантами для его девушки.

В столице Урала пострадавший встретился с другом и выпил, а на следующее утро собирался поехать в Качканар. Позже он пришел в себя на вокзале и обнаружил потерю.

Похитителей нашли на съемной квартире на Вторчермете. Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

- После изучения записей с камер наблюдения, расположенных на территории вокзала, выяснилось, что к пропаже личных вещей заявителя причастны три человека – две женщины и мужчина, которые подошли к потерпевшему, взяли его под руки и вывели на улицу, - уточнили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Похитителей нашли на съемной квартире на Вторчермете. Примечательно, что они успели потратить 200 тысяч, купив себе одежду, продукты, алкоголь и полтора десятка телефонов, также они сдали в ломбард кольцо, получив всего 15 тысяч рублей.

- Украденный ноутбук также был обнаружен. Подозреваемая спрятала его под половицу в одной из комнат, намереваясь позже продать. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», - добавили в полиции.

На время разбирательства воровку поместили под стражу. Ее приятели проходят по делу в качестве свидетелей.

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