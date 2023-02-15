Родителям гонщиков придется за свой счет чинить служебный Volkswagen Polo Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Екатеринбурге ученик 9 класса сбил двух инспекторов ГИБДД. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 15-летний подросток вместе с другом купил «копейку» за 30 тысяч рублей, чтобы дрифтовать по улицам. Однако вечером 14 февраля «шумахеров» заметили полицейские.

- Несовершеннолетние предприняли попытку скрыться, но не справились с управлением, машина остановилась, и они решили ретироваться, бросив своего железного коня. Но «копейка» неожиданно покатилась и задела двух сотрудников Госавтоинспекции, которые заблокировали дальнейшее движение ВАЗа. К счастью, их госпитализация не потребовалась, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Семьям подростков предстоит возместить ущерб от повреждений служебного Volkswagen Polo ГИБДД.

- Юный лихач, находившийся за рулем, освидетельствован, алкоголь и другие запрещенные вещества в организме не обнаружены, - добавил полковник Горелых.

Напомним, что в Каменске-Уральском пьяный заезд 17-летнего парня обернулся смертью его пассажирки.