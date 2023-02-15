В Екатеринбурге два сотрудника ГИБДД едва не попали в больницу из-за дрифтера на ВАЗе

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге 14 февраля два сотрудника ГИБДД едва не попали в больницу из-за 15-летнего дрифтера на ВАЗе. Полицейских задела брошенная водителем машина.

- 15-летний подросток вместе с другом купил данное транспортное средство с целью улучшить его состояние и перепродать подороже. В тот вечер приятели решили прокатиться до ТЦ «Дом», а на обратном пути увидели патрульный автомобиль полиции, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Испугавшись ответственности, несовершеннолетние «шумахеры» предприняли попытку скрыться, но не справились с управлением, машина остановилась, и они спешно решили ретироваться, бросив своего железного коня.

К счастью, автомобиль задел сотрудников полиции несильно. Госпитализация им не потребовалась. Сейчас решается вопрос о возмещении ущерба, причиненного подростками служебному Volkswagen Polo.

ВАЗ отправили на специализированную штрафстоянку. Подросток, который был за рулем, прошел медосвидетельствование. Оно показало, что в его организме не было алкоголя и других запрещенных веществ. С подростками и их родителями будет проведена профилактическая работа.

Валерий Горелых обратился к законным представителям несовершеннолетних с просьбой контролировать их досуг и не разрешать им самостоятельно покупать транспортные средства.

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