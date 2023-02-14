Точную причину смерти установит экспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге грудной ребенок скончался на 25 день жизни. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла 5 февраля в многоэтажке на Шарташской. Следственный комитет организовал проверку.

- Вероятно, смерть не криминальная. Семья благополучная. Утром проснулись, а сын не дышит. Вызвали скорую помощь, но было уже поздно. На данный момент основная версия случившегося – синдром внезапной детской смерти. Точную причину установит экспертиза, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Напомним, что в конце января 4-летняя девочка удушилась на горке в детском саду. Спустя пять дней ребенок скончался в реанимации. Горку сносить отказались, но временно опечатали.

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