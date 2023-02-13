На Урале задержали мужчину, который спустя семь лет признался в убийстве сотрудницы ГУФСИН

Ксения Цыпкина уже почти семь лет числится, как пропавшая без вести. Фото: соцсети

Ранним утром 25 апреля 2016 года молодая сотрудница ГУФСИН Ксения Цыпцина, надев любимые замшевые сапоги, серое драповое пальто и взяв с собой лишь маленькую сумочку и телефон, вышла из квартиры, где жила с родителями. 27-летняя девушка должна была пойти в салон красоты, но там так и не появилась. Много месяцев ее искали родственники, друзья, волонтеры, полицейские и коллеги, но тщетно. СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части статье 105 УК РФ «Убийство», а сама Ксения была объявлена пропавшей без вести. Спустя почти семь лет в полицию пришел человек, который признался в расправе над сотрудницей ГУФСИН Ксенией Цыпциной.

ЗАХОДИЛА К КОЛЛЕГЕ ЗАБРАТЬ ДОЛГ

Ксения Цыпцина работала в СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области в должности старшего сержанта внутренней службы. Девушка пропала 25 апреля 2016 года. Позднее ее подруга в сообществе «ВКонтакте» «Поиск пропавших эзотериками/ Астрология» рассказала, что в тот день Ксения заходила к коллеге за денежным долгом. Она также отметила, что молодой человек утверждал - Ксения у него была, деньги взяла и ушла. Он был последним, кто ее видел.

Ксения была в отпуске и собиралась поехать в Москву. Фото: соцсети

- На май у нее был куплен билет в Москву, она в отпуск собиралась, билет дома остался. В этот самый день была записана в салон красоты, но так там и не появилась… - вспоминала подруга Ксении сообществе эзотериков.

В Кировграде Ксения жила в квартире с родителями, но найти их не удалось. Как рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый пропавшей, у девушки не было ни мужа, ни детей.

29 апреля следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- Основанием послужили материалы проверки, из которых установлено, что 25 апреля 2016 г. около 08:00 утра 27-летняя Цыпцына Ксения, не имея намерений выехать из Кировграда и не имея причин для сокрытия своего отъезда, не страдавшая какими-либо тяжелыми заболеваниями, которые могли повлечь потерю памяти, не имея паспорта РФ, вышла из дома, в котором проживала с родителями в Кировграде, и не вернулась, - сообщалось на сайте ГУФСИН по Свердловской области.

Спустя почти семь лет девушка считается пропавшей без вести. Ориентировка на ее поиск по сей день висит в группах волонтеров, на сайтах полиции и Следственного комитета.

Ксению Цыпцину много месяцев искали родственники, друзья, волонтеры и полиция. Фото: соцсети

ПРИЗНАЛСЯ В УБИЙСТВЕ

Ранним утром 10 февраля 2023 года все местные паблики облетела новость о том, что отец троих детей признался в убийстве Ксении Цыпциной. Якобы мужчина ранее проходил допрос, но его вина не была подтверждена.

По данным источника «КП-Екатеринбург», неизвестный мужчина действительно признался в расправе над сотрудницей ГУФСИН, и его задержали, но его признания не подкреплены фактами, которые бы доказывали его вину.

- Задержанный есть, но ничего, кроме его признания, нет. Тело до сих пор не найдено. Нет показаний, как он убивал. Сотрудники Следственного комитета продолжают вести расследование, - говорит инсайдер.

О личности признавшегося ничего достоверно не известно. Поиск Ксении Цыпциной не прекращен. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области отказались от комментариев. Редакция «КП-Екатеринбург» продолжит следить за историей.

СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части статье 105 УК РФ «Убийство». Фото: соцсети

ЕСЛИ КТО-ТО ВИДЕЛ…

Приметы Ксении: худощавого телосложения, рост около 163 сантиметров, волосы темные, длинные, распущенные с прямой челкой. Была одета: в серое драповое пальто длиной до колена, на пуговицах, замшевые полусапоги красного цвета, на каблуках высотой около 8 сантиметров, при себе имела маленькую сумку темно-синего цвета, с перекидываемым через плечо ремешком. Также у девушки был при себе сотовый телефон «Нокиа» в корпусе зеленого цвета.

Если вы знаете о местонахождении Ксении Цыпцыной или об обстоятельствах ее исчезновения, сообщите об этом по телефонам следственного отдела по городу Кировград СК России по Свердловской области: 8 (34357) 3-14 -59, 4-05-50, 3-37-84.

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