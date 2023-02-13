Насильник из Средней Азии останется за решеткой еще на 12 лет Фото: УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге ФСБ выявила 31-летнего насильника из Средней Азии, который распространял в интернете идеологию ИГИЛ (*запрещенная в России террористическая организация). Было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма».

На кадрах оперативной съемки видно, что преступник прятал смартфон в столе. Для этого он сделал выемку под канистрой с питьевой водой.

- Путем частичного сложения приговоров с теми, которые были вынесены ранее, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, - пояснили в управлении ФСБ по Свердловской области.

Приговор вступил в законную силу. Напомним, что в Нижнем Тагиле задержали дворника из Украины, который планировал теракт в военкомате.