Екатеринбурженка полностью признала вину Фото: ГИБДД Екатеринбурга/предоставлено родственниками

В Екатеринбурге завершилось расследование аварии, в которой погиб 18-летний байкер. 14 сентября 2022 года на улице 40 лет ВЛКСМ мотоциклист Владимир Бессонов врезался в выезжающий задним ходом Hyundai Creta. В тяжелом состоянии байкера доставили в больницу № 36, где он позже скончался. У парня осталась гражданская супруга и маленькая дочка.

- Водитель Hyundai двигался по улице 40 лет Комсомола, со стороны Дублера Сибирского тракта, в сторону Сыромолотова при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении мотоциклом Suzuki, - отмечали в ГИБДД Екатеринбурга.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Фото: предоставлено родственниками

- Обвиняемая, проявив преступную небрежность, в нарушение требований Правил дорожного движения, начала поворот налево, не убедившись в его безопасности и отсутствии встречных транспортных средств, в результате выехала на полосу встречного движения, где не уступила дорогу встречному мотоциклу и допустила с ним столкновение, - сообщили в Прокуратуре Свердловской области.

Стоит добавить, что женщина полностью признала свою вину. Напомним, что ранее суд приговорил к двум годам в колонии-поселении водителя BMW, который насмерть сбил 11-летнюю девочку.

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