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31 октября 2022 8:22

Оскар Кучера: «Кажется, украинцы сами грохнут Зеленского»

Оскар Кучера назвал катастрофой действия Зеленского
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Актер с самого начала спецоперации высказывал свои мысли и переживания

Актер с самого начала спецоперации высказывал свои мысли и переживания

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оскар Кучера выпустил патриотический клип «Верю», подписав его: «Мне небезразлично происходящее с моей страной. Не написать ее было просто невозможно».

«КП-Екатеринбург» Оскар Кучера рассказал, почему считает действия Зеленского катастрофой, о помощи нашим бойцам, зачем уговаривает жену отпустить его на Донбасс, а также поделился, как относится к сбежавшим из России Ксении Собчак и Максиму Галкину*.

«МЫ НИКОГДА НЕ СДАДИМСЯ»

- Оскар, на днях вы выпустили патриотическую песню «Верю», заявив, что накипело...

- Я делился своими переживаниями с самого начала спецоперации и военных действий. Просто в песню это сформировалось буквально две недели назад.

Конечно, все это боль и трагедия жизни не одного народа. Все попали в замес. Это противостояние не украинцев и россиян, это противостояние режиму и унижениям, которые доставались России от Запада за последние годы и которые уже невозможно терпеть, жевать и проглатывать.

- Вы верите в перемирие с Украиной?

- Верю. Это единственный способ остановить все это безумие. Я против военных действий, потому что страдают мирные люди. Но не продолжать это, пока «те» воюют, невозможно. Мы в любом случае задавим силой. Либо Америка должна будет развязать ядерную войну, но тогда надо понимать, что всему конец. В обратном случае мы не никогда не сдадимся.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

- Владимир Путин говорил, что готов к переговорам. Как думаете, есть ли шанс, что к ним будет готов Зеленский?

- Есть шанс, что Зеленского грохнут сами украинцы. Потому что то, что он творит, это просто катастрофа. Путин говорит, что он готов к переговорам постоянно. А вот ребята (имея ввиду правительство Украины, - Прим. Ред.) доиграются, что будет референдум, и в результате и Одесса, и Николаев также станут русскими городами.

- А с другими странами как у России будут складываться отношения?

- Эти ребята переобуваются в воздухе по десять раз на дню, поэтому в отношениях с другими странами я вообще проблемы не вижу. С ними, я думаю, очень быстро все разрешится.

- Какой вы видите исход, когда наступит перемирие?

- Самое главное - остановить боевые действия. А потом должно пройти много-много времени, чтобы российский и украинский народ снова стали братскими. И, конечно, должны быть наказаны те, кто виновен в начале всего этого безобразия. Это не россияне, и не украинцы. То, что творят евроамериканцы - это беспредел! Я мечтаю, чтобы украинцы, наконец, посмотрели на все происходящее со стороны и одумались. Иначе, я боюсь, что эта история надолго затянется. Если не случится чудо или катастрофа...

- Конечно, хотелось бы верить в чудо.

- Да. Всегда. Давайте верить! У меня и песня называется «Верю».

Актер считает, что сейчас очень важно помогать нашим военным. Фото: социальные сети

Актер считает, что сейчас очень важно помогать нашим военным. Фото: социальные сети

«НЕ НАШ ЧЕЛОВЕК ОКАЗАЛСЯ»

- Вы слышали о том, что случилось с Ксенией Собчак, что можете сказать по этому поводу? Вы ведь были знакомы?

- Естественно, мы были знакомы. Она говорит, что никакого отношения к каналу, за который ее здесь, в России, могли бы приструнить, она не имеет. Я, честно говоря, не был ее подписчиком. Что-то мне, конечно, попадалось, но как журналист она мне не интересна. Она, безусловно, очень умная, образованная, барышня с хорошей эрудицией. Но то, в какую сторону она движет свою историю, мне не нравится.

- Вы испытываете разочарование от того, что многие известные люди уехали из России? Как думаете, если в будущем они вернутся, стоит ли их принимать?

- Я испытываю разочарование о того, что многие известные люди говорят, покинув Россию. Но я думаю, что эти артисты просто забудутся, и все. Может, кто-то и вспомнит, что был такой талантливейший человек Максим Галкин*... Жалко. Я относился к нему с огромным уважением... Но не наш человек оказался. Прямо страшно даже это говорить.

- Вы рассказывали, что весь 2021 год снимались в Киеве. Какие у вас сейчас отношения с киевскими коллегами?

- Седи них нет тех, кто поддерживает Россию. Есть те, кто адекватно относятся к россиянам, которые против спецоперации. Поэтому, к сожалению, общение с ними у меня практически прекратилось, слава Богу не со всеми.

Оскар Кучера убеждает супругу Юлию, что ему нужно поехать на Донбасс

Оскар Кучера убеждает супругу Юлию, что ему нужно поехать на Донбасс

Фото: Евгения ГУСЕВА

«СПАСАЮТ НАШЕ БУДУЩЕЕ»

- Вы говорили, что если придет повестка, то пойдете? Страшно будет? Как бы вы боролись со страхом?

- Конечно. Очень страшно. Я не солдат. Я никогда не воевал. Понятия не имею, как бы боролся со страхом. Не дай бог мне это узнать.

- Чтобы вы пожелали мобилизованным и их семьям?

- Только одно. Верьте, что наше дело правое, и что мы сражаемся за Родину, за наше выживание и выживание наших детей. Я очень надеюсь, что победа будет быстрой и за столом переговоров, а не на поле брани.

- Вы приводили в пример Николая Баскова, который, рискуя жизнью, поехал на Донбасс. А вы думаете поехать?

- Да. Хотел бы. У меня есть некоторые трудности с этим вопросом в семье. Я никак не могу объяснить, супруге, почему я должен это сделать. Но, я думаю, что мы справимся и с этим.

Со старшими сыновьями актер обсуждает темы СВО и мобилизации. Фото: социальные сети

Со старшими сыновьями актер обсуждает темы СВО и мобилизации. Фото: социальные сети

- У вас пятеро детей? Они спрашивают, что происходит?

- Старшие в курсе, а младшим не надо знать. Чем спокойнее будет их детство, тем более здоровыми они вырастут.

- Сейчас во многих школах начались уроки военной подготовки. Как думаете, это правильно?

- Это правильно. Более того, это и в моей школе было в 1980-е годы. Ничего странного в этом нет.

- Расскажите поподробнее о сборе гуманитарной помощи. Вы отправляете ее в ДНР и ЛНР или теперь и в военные городки, куда увозят мобилизованных?

- У меня есть фонд. Он называется «Добрые люди». Мы занимаемся поддержкой малоимущих семей и интернатов. Сейчас мы также занимаемся помощью мобилизованным. Закупаем одежду и необходимые вещи. Отправляем посылки на Донбасс с гуманитарной помощью и не только. Сейчас мы отправили тактические перчатки, спальные мешки, берцы, броники. Так, в первую очередь мы помогаем себе. Потому что они защищают нас, наших детей и наше будущее.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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