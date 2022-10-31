Актер с самого начала спецоперации высказывал свои мысли и переживания Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оскар Кучера выпустил патриотический клип «Верю», подписав его: «Мне небезразлично происходящее с моей страной. Не написать ее было просто невозможно».

«КП-Екатеринбург» Оскар Кучера рассказал, почему считает действия Зеленского катастрофой, о помощи нашим бойцам, зачем уговаривает жену отпустить его на Донбасс, а также поделился, как относится к сбежавшим из России Ксении Собчак и Максиму Галкину*.

«МЫ НИКОГДА НЕ СДАДИМСЯ»

- Оскар, на днях вы выпустили патриотическую песню «Верю», заявив, что накипело...

- Я делился своими переживаниями с самого начала спецоперации и военных действий. Просто в песню это сформировалось буквально две недели назад.

Конечно, все это боль и трагедия жизни не одного народа. Все попали в замес. Это противостояние не украинцев и россиян, это противостояние режиму и унижениям, которые доставались России от Запада за последние годы и которые уже невозможно терпеть, жевать и проглатывать.

- Вы верите в перемирие с Украиной?

- Верю. Это единственный способ остановить все это безумие. Я против военных действий, потому что страдают мирные люди. Но не продолжать это, пока «те» воюют, невозможно. Мы в любом случае задавим силой. Либо Америка должна будет развязать ядерную войну, но тогда надо понимать, что всему конец. В обратном случае мы не никогда не сдадимся.

Фото: социальные сети

- Владимир Путин говорил, что готов к переговорам. Как думаете, есть ли шанс, что к ним будет готов Зеленский?

- Есть шанс, что Зеленского грохнут сами украинцы. Потому что то, что он творит, это просто катастрофа. Путин говорит, что он готов к переговорам постоянно. А вот ребята (имея ввиду правительство Украины, - Прим. Ред.) доиграются, что будет референдум, и в результате и Одесса, и Николаев также станут русскими городами.

- А с другими странами как у России будут складываться отношения?

- Эти ребята переобуваются в воздухе по десять раз на дню, поэтому в отношениях с другими странами я вообще проблемы не вижу. С ними, я думаю, очень быстро все разрешится.

- Какой вы видите исход, когда наступит перемирие?

- Самое главное - остановить боевые действия. А потом должно пройти много-много времени, чтобы российский и украинский народ снова стали братскими. И, конечно, должны быть наказаны те, кто виновен в начале всего этого безобразия. Это не россияне, и не украинцы. То, что творят евроамериканцы - это беспредел! Я мечтаю, чтобы украинцы, наконец, посмотрели на все происходящее со стороны и одумались. Иначе, я боюсь, что эта история надолго затянется. Если не случится чудо или катастрофа...

- Конечно, хотелось бы верить в чудо.

- Да. Всегда. Давайте верить! У меня и песня называется «Верю».

Актер считает, что сейчас очень важно помогать нашим военным. Фото: социальные сети

«НЕ НАШ ЧЕЛОВЕК ОКАЗАЛСЯ»

- Вы слышали о том, что случилось с Ксенией Собчак, что можете сказать по этому поводу? Вы ведь были знакомы?

- Естественно, мы были знакомы. Она говорит, что никакого отношения к каналу, за который ее здесь, в России, могли бы приструнить, она не имеет. Я, честно говоря, не был ее подписчиком. Что-то мне, конечно, попадалось, но как журналист она мне не интересна. Она, безусловно, очень умная, образованная, барышня с хорошей эрудицией. Но то, в какую сторону она движет свою историю, мне не нравится.

- Вы испытываете разочарование от того, что многие известные люди уехали из России? Как думаете, если в будущем они вернутся, стоит ли их принимать?

- Я испытываю разочарование о того, что многие известные люди говорят, покинув Россию. Но я думаю, что эти артисты просто забудутся, и все. Может, кто-то и вспомнит, что был такой талантливейший человек Максим Галкин*... Жалко. Я относился к нему с огромным уважением... Но не наш человек оказался. Прямо страшно даже это говорить.

- Вы рассказывали, что весь 2021 год снимались в Киеве. Какие у вас сейчас отношения с киевскими коллегами?

- Седи них нет тех, кто поддерживает Россию. Есть те, кто адекватно относятся к россиянам, которые против спецоперации. Поэтому, к сожалению, общение с ними у меня практически прекратилось, слава Богу не со всеми.

Оскар Кучера убеждает супругу Юлию, что ему нужно поехать на Донбасс Фото: Евгения ГУСЕВА

«СПАСАЮТ НАШЕ БУДУЩЕЕ»

- Вы говорили, что если придет повестка, то пойдете? Страшно будет? Как бы вы боролись со страхом?

- Конечно. Очень страшно. Я не солдат. Я никогда не воевал. Понятия не имею, как бы боролся со страхом. Не дай бог мне это узнать.

- Чтобы вы пожелали мобилизованным и их семьям?

- Только одно. Верьте, что наше дело правое, и что мы сражаемся за Родину, за наше выживание и выживание наших детей. Я очень надеюсь, что победа будет быстрой и за столом переговоров, а не на поле брани.

- Вы приводили в пример Николая Баскова, который, рискуя жизнью, поехал на Донбасс. А вы думаете поехать?

- Да. Хотел бы. У меня есть некоторые трудности с этим вопросом в семье. Я никак не могу объяснить, супруге, почему я должен это сделать. Но, я думаю, что мы справимся и с этим.

Со старшими сыновьями актер обсуждает темы СВО и мобилизации. Фото: социальные сети

- У вас пятеро детей? Они спрашивают, что происходит?

- Старшие в курсе, а младшим не надо знать. Чем спокойнее будет их детство, тем более здоровыми они вырастут.

- Сейчас во многих школах начались уроки военной подготовки. Как думаете, это правильно?

- Это правильно. Более того, это и в моей школе было в 1980-е годы. Ничего странного в этом нет.

- Расскажите поподробнее о сборе гуманитарной помощи. Вы отправляете ее в ДНР и ЛНР или теперь и в военные городки, куда увозят мобилизованных?

- У меня есть фонд. Он называется «Добрые люди». Мы занимаемся поддержкой малоимущих семей и интернатов. Сейчас мы также занимаемся помощью мобилизованным. Закупаем одежду и необходимые вещи. Отправляем посылки на Донбасс с гуманитарной помощью и не только. Сейчас мы отправили тактические перчатки, спальные мешки, берцы, броники. Так, в первую очередь мы помогаем себе. Потому что они защищают нас, наших детей и наше будущее.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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