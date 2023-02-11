В Екатеринбурге прошла «Лыжня России» - 2023

В забеге приняли участие не только взрослые, но и дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 11 февраля проходит «Лыжня России» - 2023. Традиционная акция по массовому спортивному забегу проходит каждый год. Главной площадкой для лыжной гонки стал Преображенский парк в Академическом районе. Марафон также проходил на других 15 площадках по всему городу. Мы собрали самые яркие кадры со спортивного мероприятия.

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

С самого утра в Преображенском парке собрались сотни уральцем с семьями, детьми и в компаниях друзей. В 10:30 здесь начался детский забег с дистанцией в 300 метров.

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот для взрослых приготовили дистанцию длиной в 1932 метра. Она начали стартовать в 10:50. Участников забега угощали чаем и свежей выпечкой. После гонки все они также получил сертификаты и спортивные шапочки с символикой «Лыжни России».

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лыжня России» - 2023 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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