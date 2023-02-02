Как поучаствовать в «Лыжне России» в Екатеринбурге в феврале 2023 года

На площадках будут проводить концертную и развлекательную программу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга определилась с тем, как будет организована акция «Лыжня России» в 2023 году. Маршруты будут открыты 11 февраля с 10:00 до 15:00. Гонка станет завершением декады лыжного спорта, которая стартовала в регионе 1 февраля. Оргкомитет сообщил, что какие площадки будут открыты и какие бонусы будут доступны в день акции участникам гонки.

На каких площадках будут проходить гонки «Лыжни России» в Екатеринбурге в 2023 году

Преображенский парк – здесь будет размещена главная точка гонки

Адрес: проспект Академика Сахарова, 47

ДЮСШ Верх-Исетского района

Адрес: улица Фролова, 54а

Лыжная база «Локомотив»

Адрес: улица Решетская, 63

Спортивная школа «Виктория»

Адрес: улица, Отдыха, 111

ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» – на точке будет размещена полевая кухня с солдатской кашей

Адрес: бульвар Денисова-Уральского, 3а

Лыжная база в ЦПКиО имени В.В. Маяковского

Адрес: улица Мичурина, 230

Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец»

Адрес: улица Краснофлотцев, 48

ДЮСШ № 19 «Детский стадион»

Адрес: улица Бакинских комиссаров, 13

ДЮСШ «Родонит» – на точке будет размещена полевая кухня с солдатской кашей

Адрес: улица Прониной, 35.

В 2023 году оргкомитет анонсировал две особые трассы для участников гонки. Первая посвящена столетию создания государственного управления в сфере физической культуры и спорта, ее длина достигает 1923 метра. Вторая подготовлена в честь юбилея Екатеринбурга, 300-летия города. Ее длина достигает 300 метров, пройти ее могут детсадовцы и младшие школьники. Преодолеть обе дистанции можно пройти группами по 50 человек.

Какие бонусы будут доступны участникам гонки «Лыжня России» в Екатеринбурге в 2023 году

Во-первых, все участники гонки смогут бесплатно проехать на городском общественном транспорте. Во-вторых, на каждой площадке предусмотрели минимум 300 пар лыж в рамках платного проката для тех, у кого нет своего инвентаря. В-третьих, на всех точках гонки будут доступны для участников бесплатный чай и выпечка.

Весь день на точках будут работать концертные и развлекательные программы для гостей праздника в честь гонки.

Все горожане, которые участвуют в «Лыжне России» получат спортивные шапочки с символикой гонки.