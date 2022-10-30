«Урал» прервал серию побед, сыграв вничью с «Сочи»

«Урал» по-прежнему отстает от «Сочи» на четыре очка. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

«Урал» завершил первый круг чемпионата России ничьей с «Сочи» на выезде 2-2.Для команды из Екатеринбурга это была уже третья встреча с «барсами». Предыдущие матчи в Кубке России остались за екатеринбуржцами.

Открыл счет на 28 минуте Кристиан Нобоа, после просмотра VAR судья усмотрел игру рукой в штрафной у защитника Егора Филипенко. За что последний был «награжден» желтой карточкой. Лидер «Сочи» как всегда был точен и развел мяч и Помазуна по разным углам.

Однако долго быть в статусе проигрывающих гости не собирались, и уже через три минуты сравняли счет. Юрий Газинский отличился после подачи углового, забив ровно также, как и в кубковой игре на «Фиште».

В следующем туре «Урал» дома сыграет с «Локомотивом». Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Во втором тайме уже «Урал» получил право на пенальти, когда Каштанова придержали за майку. Нападающий сам отправился бить и посла круглого практически по центру. Но и тут счет в пользу одних долго не удержался.

Вышедший на замену защитник Мусса Сиссако забил после неразберихи при угловом. «Сочи» выходит во второй круг на 10 месте, «Урал» на одну строчку ниже с 17 очками.