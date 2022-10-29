В Екатеринбурге мужчина на глазах у покупателей жестоко избивал жену

Женщина отказалась от помощи и поспешила уйти из магазина. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге продавцы супермаркета «ЖизньМарт» на улице Татищева стали невольными свидетелями семейного конфликта. Мужчина, не стесняясь покупателей и продавцов, начал ожесточенно избивать женщину. Он пинал ее ногами по голове. Его стали останавливать очевидцы и продавцы, но разъяренный обидчик попросил не вмешиваться никого в конфликт. Видео произошедшего было опубликовано в телеграмм-канале KudaEkb.

- Мужчина уверял всех вокруг, что все нормально, это его жена. Мы грозились вызвать полицию, на что он прокричал, что они сами работают в полиции. Поэтому ему ничего не сделают. Знайте героев в лицо! Если вы лично знаете этого человека - имейте в виду, что он опасен для общества, - сообщает автор поста.

В городской полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что по этому факту обращений не поступало. Однако добавили, что сотрудники районного отдела проверят информацию из СМИ.

В самом магазине «ЖизньМарт» произошедшее нападение на женщину подтвердили. По словам сотрудников, они пытались помочь пострадавшей, но она уверяла, что справится сама и поспешно ушла из магазина.

- Это произошло вчера вечером, 28 октября. Из-за чего все случилось мы не знаем. Сотрудники сразу же стали ей предлагать помощь, но она отказалась. Они вызвали полицию, но пострадавшая к тому времени уже ушла из магазина. Точно не знаем супруги они или нет. Своих данных женщина нам не сообщала. – рассказали «КП-Екатеринбург» в филиале магазина на Татищева.

Также в филиале уточнили, что этих покупателей они раньше в своей точке не видели.

- Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции номер 9 УМВД России по Екатеринбургу. Никакого отношения злоумышленник к органам внутренних дел не имеет, он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности после его задержания, - отметили в пресс-группе УМВД.

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