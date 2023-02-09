Решение приняли на заседании РЭК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге официально повысили стоить проезда в общественном транспорте. Такое решение приняли на заседании Региональной энергетической комиссии.

Стоимость проезда и провоза багажа на всех видах транспорта, включая в метрополитен, составит 33 рубля вместо 32. Ранее перевозчики подавали заявки по повышению платы до 40 рублей. В метрополитене просили поднять проезд до 39 рублей.

- РЭК после изучения всех заявок исключила экономически не обоснованные расходы, учла социальное значение устанавливаемых тарифов и установила предельную стоимость одной поездки и место багажа в общественном транспорте Екатеринбурга и метро в 33 рубля, - заявил исполняющий обязанности председателя РЭК Свердловской области Владимир Гришанов.

Проезд повысят на всех видах транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение правления о наземном транспорте вступит в силу через 7 дней, о метро – через 10 дней.

О том, что в РЭК намерены рассмотреть повышение платы за проезд, стало известно в начале февраля. Тогда в департаменте информационной политики заявили, что муниципальные и частные перевозчики в Екатеринбурге действительно просили повысить сумму проезда до 40 рублей, но от предложения отказались, согласившись повысить стоимость на один рубль.