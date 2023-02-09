Больница оценила ущерб на 105 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга обвинили в краже дорогостоящего планшета для врачей. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 25 января 41-летняя Елена К. вытащила портативный компьютер из машины скорой помощи, которая стояла на территории больницы № 7.

Ущерб оценили в 105 тысяч рублей.

- Она вытащила планшет MIG T8, а вместе с ним и блок питания. Вычислили воровку по горячим следам, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

41-летней Елене грозит до пяти лет заключения Фото: соцсети подозреваемой

В пресс-службе городского Управления МВД сообщили, что планшет удалось вернуть медикам. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

- Подозреваемая в хищении имущества медицинского учреждения была задержана сотрудниками отдела полиции №3 по горячим следам. Похищенный гаджет был изъят. В настоящее время 41-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что в начале февраля на улице Советской задержали мужчину, избившего кассира «Пятерочки». Однако суд отказался его арестовывать и отпустил на свободу.

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