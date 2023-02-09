Полиция возбудила уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего Антона Д., которого обвиняют в нападении на кассира «Пятерочки». Как стало известно «КП-Екатеринбург», все произошло днем 4 февраля в магазине на Советской,12. У покупателя возник конфликт с 36-летней Людмилой Т.

Вот только словами перепалка не ограничилась. Разгневанный покупатель стал избивать женщину.

- Пострадавшую доставили в больницу № 36 с переломами трех ребер. Нападавшего удалось найти уже через час, так как он живет в соседнем доме. Судимостей у него нет, вину свою признал, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Антона задержали и предъявили обвинение по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Через два дня следователь обратился в суд с ходатайством об аресте. Но получил отказ.

- 6 февраля судья вынес отказ по ходатайству следователя. Фигурант дела был освобожден в зале суда, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кировского суда Екатеринбурга.

В городской полиции подтвердили информацию. - В отношении мужчины 1983 года рождения, подозреваемого в причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, - сообщили в пресс-группе УМВД.

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