Администрацию Академического района начнут строить в сентябре и сделают ее в пять раз меньше, чем планировали

Изначально предполагалось, что у районной администрации Академического будет своя часовая башня Фото: эксиз проекта

Осенью 2021 года Академический признали восьмым районом Екатеринбурга. В те же дни первые лица города и области символически заложили первый камень на пустыре, где будет построено здание районной администрации.

Планировалось, что его площадь будет достигать 11 тысяч квадратных метров. Внушителен был бы и внешний вид. По эскизам, у районной администрации должна была появиться своя часовая башня. А фасад украшали бы колонны.

Прошло почти полтора года, но строительство пока не началось. Сегодня, 9 февраля, на выездном заседании депутатской группы Гордумы «Содействие развитию восьмого района «Академический» глава района рассказал, когда все-таки начнутся строительные работы.

Строительство здания администрации Академического района обсудили депутаты Городской Думы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Начать строительство мы планируем в сентябре 2023 года. Сейчас мы вносим изменения в проектную документацию, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» глава администрации Академического района Николай Смирнягин. – Площадь в 11 тысяч квадратных метров была бы у двух зданий в едином ансамбле. Из них 4,5 тысяч квадратных метров занимала бы районная администрация. Оставшееся – офис застройщика. Но сейчас мы решили, что рациональнее начать с малого. Сначала будет построено здание площадью в 2000 квадратных метров для администрации. Перепроектирование будет идти с таким расчетом, чтобы потом можно было здание достраивать.

В Академическом районе решили пока построить здание меньшего размера, чем на этом эскизе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас сотрудники администрации района ведут прием граждан в помещениях трех организаций, предоставивших им свои офисы. По прогнозам главы района, строительство здания районной администрации площадью 2000 квадратных метров займет около полугода. Изначально строительство должно было начаться почти год назад.

- Застройщик объяснил, что они строят все за кредитные средства. Но в феврале, когда решался вопрос о начале строительства, кредитная ставка выросла, - объясняет глава района. - На полгода вопрос о строительстве отложили. Ставка сейчас вернулась на прежний уровень. Они готовы. Но обсудив все, мы поняли, что более рационально пока построить здание в меньших объемах.

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