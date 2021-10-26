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Общество26 октября 2021 16:45

С часовой башней и колоннами: как будет выглядеть администрация Академического

Его официально признали восьмым районом Екатеринбурга
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Пока на месте будущего здания раскинулся пустырь.

Пока на месте будущего здания раскинулся пустырь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Академический микрорайон теперь можно считать полноценным восьмым районом Екатеринбурга. Сегодня, 26 октября, первые лица города и области символически заложили первый камень на пустыре, где вскоре построят районную администрацию. Она разместится на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова. На самом камне установят фигуру Данилы-мастера, героя сказок Бажова. Его решили сделать символом Академического.

Открывали главный символ района первые лица города и области.

Открывали главный символ района первые лица города и области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эта процедура (признать Академический восьмым районом Екатеринбурга, - Прим. Ред.) назрела какое-то время назад, учитывая то бурное развитие, которой получил Академический, - сказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга. – Сегодня объемы уже введенного жилья, количество жителей на территории микрорайона требуют новых подходов в управлении этой административной единицей. И мы как раз на примере Академического будем обкатывать все то, что называем «Умный город».

Этот камень будет стоять во дворе будущей районной администрации. На нем установят фигуру героя сказок Данилы-мастера.

Этот камень будет стоять во дворе будущей районной администрации. На нем установят фигуру героя сказок Данилы-мастера.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Шмыков, который сейчас исполняет обязанности главы региона отметил, что Академический уже стал больше, чем такие города, как Ревда, Березовский и Верхняя Пышма.

- Не зря его называют городом в городе, - сказал Алексей Шмыков, и.о. губернатора Свердловской области. – Стратегия развития района уже определена. В этом году продолжается строительство 12 объектов. Из них семь дорог, школа и четыре детских сада. И строительство еще одной школы мы сегодня рассматриваем. Много создано социальной инфраструктуры. И конечно сегодня это (признание восьмым районом, - Прим. Ред.) придаст новую возможно для управления такой территорией.

Сейчас в мэрии Екатеринбурга рассматривают несколько кандидатур на должность главы Академического района.

Сейчас в мэрии Екатеринбурга рассматривают несколько кандидатур на должность главы Академического района.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто именно возглавит новый район, в мэрии Екатеринбурга еще не решили. Но уже есть несколько кандидатур.

- Решение будет принято в ближайшее время, - сказал мэр Екатеринбурга. - Оно будет согласовано и с застройщиком. Мы учитываем мнение градообразующего предприятия при определении кандидатуры руководителя района.

Администрацию нового района построят на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова.

Администрацию нового района построят на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ