В Екатеринбурге сосед украл у бабушки-ветерана 90 тысяч и оставил немного на похороны

Бабушка не нашла в квартире денег после того, как к ней нагрянул незваный гость. Фото: предоставлено героем публикации

В Екатеринбурге в конце января ограбили 92-летнюю бабушку-ветерана Великой Отечественной Войны. Бдительность Зинаиды Яковлевны усыпил мужчина, убедивший ее в том, что в соседнем подъезде дома на Профсоюзной произошла коммунальная авария. Похититель зашел в ее квартиру с намерением проверить давление в системе отопления. Ловкий трюк с разливанием воды помог ему отвлечь женщину и украсть ее деньги из тайника. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала внучка женщины Мария.

У женщины пропал военный билет. Фото: предоставлено героем публикации

Эта криминальная история началась, когда Зинаида Яковлевна возвращалась из магазина. У ее дома ее встретил мужчина, он сказал, что живет в соседнем подъезде, где случился прорыв трубы. После этого они вместе прошли в квартиру к бабушке, чтобы проверить батареи.

- Из коридора он сразу же вышел на кухню. Бабушка в силу возраста вытолкнуть его из квартиры не смогла. Когда она прошла на кухню, то он ей сказал, что под ее батареей заметил воду. Разлил он ее намеренно сам. Для вида он что-то замерял прибором у батареи. Стал отправлять ее за ведром и тряпкой, чтобы устранить последствия. Пока бабушка ушла в ванну, мужчина проверил ее вещи, а потом пошел в другую комнату, где разлил снова воду и стал говорить про прорыв, - рассказала внучка пострадавшей Мария.

По словам внучки, мужчина намерено отвлекал бабушку и пытался ей внушать мысль о том, что здесь дело обернется потопом для нее и соседей.

- Он говорил ей, что здесь течет от батареи, но он, якобы, все починил. И поспешно ушел из квартиры. После этого, бабушка увидела, что на столе было все перевернуто, а в ее тайниках вместо 90 тысяч лежат всего 10 тысяч рублей. Наличные она копила, как похороны и хотела их передать семье. Также пока бабушка отвлеклась, из ее сумки пропал военный билет, - говорит Мария.

По словам родственников, бабушка до полицейских сама в день ограбления не дозвонилась, а сказала о краже родным только спустя два дня.

- Пока полицейские вели свое расследование, бабушка успела вновь на улице встретиться с этим горе-сантехником. Он оказался ее соседом, живущим в доме на Профсоюзной, 20. Мы сами уже опросили знакомых и выяснили, что это не первый случай, когда мужчины пытаются так зайти в подъезды и квартиры к бабушкам. Мы полицейским сообщили все данные грабителя. Они вызвали его на опрос, но он неделю не появлялся. Потом, как нам объяснили, что в полиции он долго не появлялся по причине простой – запой, - уверяет Мария.

Родственники уверяют, что уже нашли подозреваемого. Фото: предоставлено героем публикации

Сама Зинаида Яковлевна по-прежнему находится в стрессе после визита коварного гостя, и даже опасается лишний раз выходить из дома.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проверяет лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

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