Связали и угрожали ножом: в Екатеринбурге две цыганки обворовали 94-летнюю ветерана ВОВ

В Екатеринбурге жертвой двух цыганок стала 94-летняя ветеран войны Александра Дудина. Девушки дождались момента, когда едва слышащая бабушка останется в доме одна и постучались в дверь. Для большей убедительности грабительницы представились работницами социальной службы и попросили пенсионерку показать документы, чтобы «переписать данные для пенсионного фонда».

Доверчивая и беззащитная женщина впустила мошенниц в квартиру и едва не погибла. Узнав, что Александра Михайловна держит все деньги при себе в кармане халата, цыганки сначала предложили ей «обменять старые купюры на новые». Но так просто обмануть ветерана не удалось и тогда воровки применили силу.

О произошедшем пару дней назад Александра Михайловна до сих пор вспоминает со слезами на глазах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745990" frameborder="0"></iframe> Две женщины избили и ограбили бабушку-ветерана.Алексей БУЛАТОВ

- Мерзавки достали шарф с ремнем и связали меня. Одна ударила меня в лицо, вторая ножом в лицо тыкала, - рассказывает ветеран ВОВ. – Повалили на пол, требовали деньги. А я, старая, что могу сделать? Вытащила все, что было. Они убежали, так и оставили меня одну умирать. Помню, что одна из них была беременна и сначала попросила воды. Я ее пожалела и впустила на кухню.

К счастью, через несколько часов домой вернулся внук пенсионерки. Он вместе с гражданской женой помог Александре Михайловне освободиться. Не теряя времени, семья вызвала полицию и написала заявление.

- Она думает, что сама освободилась, но если бы мы рано не вернулись, кто знает, чем бы все закончилось. Эти цыганки явно устраивали поквартирный обход и искали одиноких беспомощных стариков. Теперь будем говорить бабушке, чтобы дверь никому не открывала! В полиции говорят, что шансы поймать воровок есть – скорее всего они повторят аналогичное ограбление. В общей сложности они украли порядка 20-25 тысяч, - делится гражданская жена внука Александры Михайловны Елена Михлина.

Александра Михайловна живет с внуком и получает пенсию - 22 тысячи рублей. Примерно такую сумму украли цыганкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сыщики уголовного розыска уже занимаются поиском цыганок. В первую очередь проверяют ранее судимых за подобные преступления женщин.

- Следственным подразделением полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».