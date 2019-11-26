2019-11-26T06:59:29+03:00
Происшествия

Связали и угрожали ножом: в Екатеринбурге две цыганки обворовали 94-летнюю ветерана ВОВ

Александра Михайловна впустила грабительниц в дом, потому что они представились сотрудницами социальной службы [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Воровки связали бабушку и угрожали ей расправойВоровки связали бабушку и угрожали ей расправойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге жертвой двух цыганок стала 94-летняя ветеран войны Александра Дудина. Девушки дождались момента, когда едва слышащая бабушка останется в доме одна и постучались в дверь. Для большей убедительности грабительницы представились работницами социальной службы и попросили пенсионерку показать документы, чтобы «переписать данные для пенсионного фонда».

Доверчивая и беззащитная женщина впустила мошенниц в квартиру и едва не погибла. Узнав, что Александра Михайловна держит все деньги при себе в кармане халата, цыганки сначала предложили ей «обменять старые купюры на новые». Но так просто обмануть ветерана не удалось и тогда воровки применили силу.

О произошедшем пару дней назад Александра Михайловна до сих пор вспоминает со слезами на глазах.

Две женщины избили и ограбили бабушку-ветерана.Алексей БУЛАТОВ

- Мерзавки достали шарф с ремнем и связали меня. Одна ударила меня в лицо, вторая ножом в лицо тыкала, - рассказывает ветеран ВОВ. – Повалили на пол, требовали деньги. А я, старая, что могу сделать? Вытащила все, что было. Они убежали, так и оставили меня одну умирать. Помню, что одна из них была беременна и сначала попросила воды. Я ее пожалела и впустила на кухню.

К счастью, через несколько часов домой вернулся внук пенсионерки. Он вместе с гражданской женой помог Александре Михайловне освободиться. Не теряя времени, семья вызвала полицию и написала заявление.

- Она думает, что сама освободилась, но если бы мы рано не вернулись, кто знает, чем бы все закончилось. Эти цыганки явно устраивали поквартирный обход и искали одиноких беспомощных стариков. Теперь будем говорить бабушке, чтобы дверь никому не открывала! В полиции говорят, что шансы поймать воровок есть – скорее всего они повторят аналогичное ограбление. В общей сложности они украли порядка 20-25 тысяч, - делится гражданская жена внука Александры Михайловны Елена Михлина.

Александра Михайловна живет с внуком и получает пенсию - 22 тысячи рублей. Примерно такую сумму украли цыганки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александра Михайловна живет с внуком и получает пенсию - 22 тысячи рублей. Примерно такую сумму украли цыганкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сыщики уголовного розыска уже занимаются поиском цыганок. В первую очередь проверяют ранее судимых за подобные преступления женщин.

- Следственным подразделением полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Версия: Олег Соколов мог убить Анастасию Ещенко из-за скорого приезда ее родителей
По данным СМИ, такой версии придерживается мать девушки. Однако родители Ещенко заявляют, что с реальностью такой поворот событий не имеет ничего общего, а информацию у них журналисты получили обманом
Новости 24
В Екатеринбурге за 27 миллионов проведут исследование городского транспорта
«Оставил деньги и документы и пропал»: в Екатеринбурге две недели ищут розоволосого художника
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Престижный спорткомплекс Екатеринбурга претендует на звание лучшего в России
Уралец не платил алименты 11 лет и угодил в тюрьму
В Екатеринбурге не будут закрывать кинотеатр «Салют»
Больше 190 тысяч свердловчан не могут из-за долгов выехать за границу
За три дня на свердловских трассах поймали 136 пьяных водителей
«Люблю маму, хоккей и “Автомобилист”»: фанаты уральских «шоферов» поздравили своих мам открытками
На Сортировке погрузчик во время чистки тротуара задавил 17-летнего парня
К 2035 году в Екатеринбурге станет на 20 га меньше парков и скверов
Подняли вверх ласточек: уральская группа «Сансара» выступила на шоу у Урганта
Тушили в десять рук: в уральском городе на площади 100 «квадратов» сгорел деревянный дом
На Урале родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать компенсацию на питание
Власти Екатеринбурга напомнили, как срубить елку к Новому году и не нарушить закон
Уральцам приходят фальшивые бумаги с требованиями оплатить штраф в 10 тысяч рублей
Три дня мерзла на улице:в Полевском с крыши полицейского участка спасли кошку
Какие зоны отдыха благоустроят в Екатеринбург в 2020 году? Список
В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства
Екатеринбургский Театр Кукол получит 44 миллиона на капитальный ремонт
Уберут граффити и заменят гранитные плиты: в центре Екатеринбурга реконструируют Плотинку