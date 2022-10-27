На Урале приставы вернули женщине трехлетнюю дочку, которую после развода скрывал бывший муж

Отец прятал девочку на территорию Екатеринбурга, а сам официально не работал. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Свердловской области судебные приставы вернули женщине трехлетнюю дочку, которую после развода скрывал бывший муж. Супруги развелись больше двух лет назад, при этом мужчина запретил ей видеться с ребенком, после чего мать обратилась в районный суд Первоуральска.

Там встали на сторону женщины и постановили, что отец обязан вернуть девочку, также в отделении судебных приставов ГУФССП Росси было возбуждено исполнительное производство.

- Мужчина законные требования судебных приставов игнорировал, скрывался от представителей службы. Было установлено, что ребенок не посещает детский сад, не проходит плановые обследования по возрасту в детских медицинских учреждениях, - рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В результате принятых мер судебные приставы передали ребенка матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенка объявили в розыск. Вскоре выяснилось, что отец прятал девочку на территорию Екатеринбурга, а сам официально не работал.

- В результате принятых мер судебные приставы передали ребенка матери. Женщина встретилась со своей дочкой. Мама не скрывала слез радости: «Спасибо огромное судебным приставам за участие, за их работу!», - отметили в ведомстве. Э

Напомним, в июне в Свердловской области нашли семилетнюю дочь лидера движения «Мужской путь», которую долгое время считали погибшей. В начале июня в отношении Андрея Брезгина возбудили уголовное дело по статье «Убийство», после чего его заключили под стражу, однако оказалось, что с девочкой все в порядке.

В полиции рассказали, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, продолжается расследование уголовного дела.