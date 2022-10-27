Сексуальные красотки Урала выбыли из конкурса мужского журнала MAXIM

На победу в конкурсе красоты имела все шансы Алена Калинина из Екатеринбурга. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Уральские модели все-таки не смогли завоевать титул главной красотки по версии мужского журнала MAXIM. Конкурс за звание новой мисс завершился, а победительницей стала девушка Миля Нургалиева из Москвы. Финал «MISS MAXIM 2022» прошел вечером 26 октября в столице.

На победу в конкурсе красоты имела все шансы Алена Калинина из Екатеринбурга. Сексуальная красотка вырвалась на первое место рейтинга зрительского голосования за первые несколько часов после его старта. Все это время модель уверенно опережала всех соперниц: ей удалось набрать 79 голосов, в то время как ближайшая конкурентка отставала на 9 зрительских симпатий.

В десятку лучших во всем топ-100 попала и Ксения Давыдова из Каменск-Уральского. Она занимала восьмое место из ста, набрав 69% в рейтинге.

Ксения Давыдова заняла восьмое место в рейтинге. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Несмотря на то, что уральские красотки уверенно вышли в топ-10, экспертное жюри мужского журнала решили исключить обеих участниц из конкурса. Алена и Ксения не попали на финал «MISS MAXIM 2022» в Москве.

- Я стала «MISS MAXIM 2022», я не ожидала, я очень рада, спасибо этому конкурсу и организатором за этот праздник, это очень неожиданно, ведь это первая в моей жизни корона, - поделилась впечатлениями от победы Миля Нургалиева сразу после награждения.

Победительница получила главный приз: профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных фотографов звезд в стране.

Победила Миля Нургалиева из Москвы. Фото: Соцсети журнала MAXIM

Главный конкурс мужского журнала длился несколько месяцев. Первый отборочный этап прошли сразу 376 девушек со всей страны. Из Свердловской области в этом году участвовало рекордное количество моделей – 26 девушек из разных городов. Но добраться до полуфинала удалось только двум из них.

Алена Калинина до последнего была на первом месте. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Алена Калинина, которая заняла первую строчку зрительского голосования, изначально отказалась от комментариев. В прошлом году участнице из Екатеринбурга Елене Ващенко повезло больше: она попала в финал «MISS MAXIM» и украсила собой один из разворотов глянца. Однако занять первое место ей все же не удалось.