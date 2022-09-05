Сексуальная красотка из Екатеринбурга вырвалась на первое место в рейтинге MAXIM 2022

Уральская модель вырвалась на первое место в рейтинге MISS MAXIM. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Модель из Екатеринбурга вырвалась на первое место в голосовании Miss MAXIM 2022 от мужского журнала. Алена Калинина за несколько дней конкурса заняла лидирующую строчку с большим отрывом: рейтинг Алены сейчас составляет 76%, в то время как у девушки на втором месте из Уфы рейтинг – 69%.

Всего в этом сезоне в конкурсе красоты Miss MAXIM 2022 участвует 376 девушек со всей России, в том числе из Москвы и Петербурга. Кроме Алены Калининой посоревноваться за титул красавицы по версии мужского журнала решили еще 26 девушек из Свердловской области. Большая часть из них родом из Екатеринбурга, ближайшая уральская конкурентка Алены, модель Екатерина Сергеева, сейчас уверенно держится на 18 месте.

Победительницу выберут 27 октября. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Кастинг и отборочный этап на участие в Miss MAXIM 2022 завершился 1 сентября. Победительницу звездное жюри, члены которого пока неизвестны, выберут 27 октября.

Новая Мисс мужского журнала для взрослых получит в подарок бесплатную фотосессию одного из самых востребованных звездных фотографов, указывается на сайте конкурса. Сама модель Алена Калинина от комментариев отказалась.

Из Свердловской области за звание MISS MAXIM борются еще 25 девушек. Фото: скрин с сайта конкурса

Каждый год в этом конкурсе красоты участвуют сразу несколько девушек из Екатеринбурга. В прошлом сезоне финалисткой стала уральская модель и дизайнер из Екатеринбурга Елена Ващенко. Ей удалось попасть на разворот мужского журнала.