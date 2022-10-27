В Екатеринбурге мужчину, потерявшего пальцы на руке, освободили от службы

Мужчине приходила повестка несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге общественные деятели добились отмены отправки на мобилизацию мужчины, который потерял пальцы из-за травмы. Ранее мы рассказывали, что он получил производственную травму еще в 2017 году. Но когда он пришел в военкомат, то комиссариат признал его годным для службы. Мобилизовать мужчину в день обращения не стали и отправили домой. А после этого ему приходила повестка еще раз.

- Его периодически приглашали из дома в военкомат Орджоникидзевского района. Он приходил, показывал свое состояние здоровья. Сам мужчина был спокоен, но его жена очень переживала и рассказала нам о проблеме. Мы несколько раз выходили на военно-врачебную комиссию, мобилизационную службу. И с областным комиссариатом отрабатывали эту ситуацию. В итоге, удалось отменить его мобилизацию, и жена мужчины была рада, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель исполкома «Народного фронта» в Свердловской области Владислав Камский.

Еще один случай освобождения от мобилизации произошел с мужчиной, который перенес трепанацию черепа.

- Домой из 32-военного городка вернулся житель Тавды. Мужчина еще в 2019 году получил травму, после которой ему установили пластину. В таких случаях мы действуем уже по отработанному алгоритму. Работали через госпитали военные, чтобы ему провели обследование, - отметил Владислав Камский.

В «Народном фронте» отмечают, что иногда мобилизованные намеренно скрывают свои особенности здоровья и уезжают в зону СВО. А их родственники прикладывают усилия, чтобы вернуть их обратно.

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