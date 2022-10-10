В Екатеринбурге мужчину, потерявшего пальцы на руке признали годным для службы

Травму он получил еще в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге повестку вручили мужчине, у которого из-за травмы нет двух пальцев на руке. Он потерял один указательный палец, а также фалангу среднего еще в 2017 году. Но комиссариат признал его годным для службы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» в Свердловской области Владислав Камский.

- Человек еще не успел мобилизоваться. Его пригласили в военкомат, он пришел и показал свою проблему, а также медицинские заключения и документы. Медицинская комиссия ему выносит вердикт, что он годен. Говорили, что с его травмой все нормально. Его отправили домой и попросили прийти через пару дней. Семья включилась в конфликт. Мы на консультации с военно-медицинской комиссией в режиме разговора решили вопрос, что с такими проблемами он не подлежит частичной мобилизации, - рассказал Владислав Камский.

Однако на первой повестке все не решилось. Мужчина получил очередную повестку примерно неделю назад.

- Он сейчас дома, спокоен и просто ждет решения комиссии. Его приглашают для процедуры проверки, он дисциплинированно показывает свою травму. Некоторые призывники специально прячут свои увечья, а потом их возвращают обратно. Случаи непризнания или предоставления отсрочки бывают разными, - продолжает Владислав Камский.

«Народный фронт» также ведет работу над тем, чтобы на призывных пунктах были медицинские сотрудники. За период с начала частичной мобилизации, как отмечает Владислав Камский, за помощью уже обратилось больше 2 тысяч человек.