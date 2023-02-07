Обустраивала личную жизнь: на Урале многодетную мать, скрывающуюся из-за долгов по алиментам, нашли у собутыльника

Где прячется должница, приставам сообщила ее свекровь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать четверых детей из Верхотурского района задолжала около 200 тысяч рублей по алиментам. Женщина дважды привлекалась к административной ответственности за неуплату. Суд отправил ее на обязательные работы на 100 часов, но она проигнорировала этот факт, заявив, что ей некогда, так как она занята делами поважнее.

- Женщина пояснила, что работать ей некогда, она слишком занята устройством личной жизни. Видимо, это стало причиной и для отказа прибыть на прием к судебному приставу, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Дети должницы живут с отцом. Сама же женщина живет с свекровью. К ней и наведались приставы. Дома должницы не оказалось, но ее свекровь сообщила, что нерадивая мать находится через пару домов у друга. Когда приставы приехали к нему, мужчина начал заступаться за женщину.

- Ребят, можно как-то поговорить и как-то девчонку оставить. Ну что вы, - говорит мужчина на видео. - Поехали, я тоже с тобой поеду, забирайте меня тоже. Я пойду оденусь.

После недолгой беседы приставы все-таки доставили женщину в отделение судебных приставов. Там на женщину составили рапорт о привлечении к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица» за то, что многодетная мать не явилась добровольно к приставам.