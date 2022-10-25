Скончался первый тренер олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина

Он пришел в тренерскую работу без специального образования в 1978 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В возрасте 84 лет скончался первый тренер олимпийского чемпиона и чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина Владимир Михайлович Путров, его сердце остановилось во сне. Он пришел в тренерскую работу без специального образования в 1978 году, когда ему было 40 лет. Тогда никто не верил в его потенциал.

- В те годы «молодого тренера» Путрова как только ни называли. Тем более что ни внешностью, ни манерами он канонам тогдашних лет никак не соответствовал. Вообразите сами, вчерашний чиновник приезжает вдруг в столицу Урала и предлагает срочно устроить туда паренька из Ханты-Мансийка, 15-летнего Юрия Кашкарова, - рассказывают в союзе биатлонистов России.

Антон Шипулин является одним из самых титулованных биатлонистов в нашей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда это казалось бессмысленной авантюрой, однако через четыре года в Раубичах Кашкаров стал чемпионом мира среди юниоров. Ему же было суждено стать олимпийским чемпионом в Сараево.

Владимир Путров также сумел раскрыть таких талантов, как Александр Попов и Евгений Редькин.

В 2020 году олимпийская четверка Сочи лишилась золотых медалей из-за допингового скандала Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Антон Шипулин в 2006-2008 году еще казался одним из многих, но Путров верил и всем рассказывал – растет звезда… и опять не ошибся. Особенно это контрастирует с судьбой сестры Антона. Может, найдись в нашем женском биатлоне вот такой же Путров – золото трех Олимпиад было бы нашим…, - добавляют в пресс-службе СБР.

Антон Шипулин является одним из самых титулованных биатлонистов в нашей стране, на его счету десятки медалей на этапах кубка мира, призовые места на чемпионатах Европы и Мира, а также олимпийские пьедесталы. Кстати, в 2020 году олимпийская четверка Сочи лишилась золотых медалей из-за допингового скандала, из-за подозрительной пробы Евгения Устюгова Антон Шипулин также лишился статуса победителя игр, однако это решение до сих остается неоспоренным.

Талант Антона Шипулина Владимир Путров разглядел в 2006 году. Фото: предоставлено Владимиром Путровым

- Слежу за этими новостями, надеюсь, что Устюгов сумеет оспорить решение суда. Сейчас от Антона ничего не зависит. Конечно, решение не справедливо по отношению к Антону. Если бы не он, наша команда не смогла бы обыграть немцев, шведов, норвежцев. Он вытащил команду. Антон ни в чем не повинен, - говорил Владимир Путров, - Будем ждать решение суда по Устюгову. Надеюсь, справедливость восторжествует. Я поддерживаю его. Но Антон сейчас об этом не задумывается, потому что недавно его назначили президентом Федерации по биатлону Свердловской области.

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