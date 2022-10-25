Слепой школьник из Верхней Пышмы исполнил свою мечту и стал диджеем

Юный диджей закончил музыкальную школу с отличием. Фото: предоставила Елена Русинова

Одним движением кроссфейдера Иван Русинов заставляет толпу сливаться в танцевальном экстазе. Ритмы современного «мелодик» и «прогрессив техно» вдохновляют парня на любимое дело – диджеинг. Его мечта наконец-то сбылась, он выступил в ночном клубе.

Правда, сводит треки он на ощупь, а восторг посетителей может только слышать сквозь наушники. Потому что Иван - незрячий, но музыку чувствует сердцем. О том, как школьник стал диджеем «КП-Екатеринбург» рассказала мама подростка Елена Русинова.

«МЕЧТАЮ СТАТЬ ДИДЖЕЕМ»

Ивану Русинову шестнадцать лет, он из многодетной семьи, а еще у него подрастают еще две младшие сестренки. Когда-то семья жила в Серове, но переехала в Верхнюю Пышму, чтобы Ваня смог посещать школу для слепых детей. В новом городе появилось больше возможностей, в том числе и для хобби. Так подросток увлекся музыкой.

- Ваня абсолютно слепой с самого раннего возраста. До школы он добирается самостоятельно. Небольшие расстояния проходит с ориентиром. Уже в Верхней Пышме он окончил музыкальную школу по классу фортепиано с отличием. Теперь заканчиваем обучение игре на электрогитаре в среднеуральской школе. Рок – музыка – это еще одна его страсть. Преподаватели уже привыкли и даже как-то не акцентируют внимание на том, что Ваня ничего не видит, - отмечает Елена Русинова.

Иван также умеет играть на гитаре. Фото: предоставила Елена Русинова

Еще в прошлом году вся семья и соседи Вани слушали звуки «тыц-тыц-тыц» и не понимали, что он нашел особенного в них. Но парень уверенно заявил, что всерьез хочет заняться диджеингом.

- Давно стал мне говорить: «Я мечтаю стать диджеем». Что тут поделать, я записала его на курс, который стоил примерно 25 тысяч рублей. Он уже учился диджеингу, но там на него внимания особого не обратил. Научили сводить треки и на этом все. Желанного результата эти занятия не дали, его не стал никто продвигать. А этой весной он снова сказал, что хотел бы вернуться в диджеинг, - вспоминает Елена.

Друзья помогли ей и стали рассылать посты о том, что подросток хочет попасть на сцену в качестве диджея. Так, эта новость дошла и до екатеринбургского диджея Николая Колмакова. Он охотно взял парня на обучение.

- Мне сказали сразу, что есть нюанс, что парнишка слепой. Я заинтересовался, позвонил его маме Елене. Сказал, что приглашаю Ваню на занятия и сделаю все, чтобы он выступил на сцене. Мы сдружились, и она доверила нам его обучение. Я к нему относился, как к брату. С теплом, заботой. Он способный мальчишка. Занятия проходили у нас легко. Тем более, он уже немного владел пультом. Я даже забывал о том, что он не видит и работал с ним, как с обычным человеком, - рассказал «КП-Екатеринбург» диджей Николай Колмаков.

Музыка - основное увлечение школьника. Фото: предоставила Елена Русинова

Тридцать часов Ивана погружали в премудрости владения диджейским пультом и программами. Курс подросток закончил уже в октябре.

ДИДЖЕЙСКИЙ ДЕБЮТ

Свое первое массовое выступление Иван провел 16 октября. В ночной клуб он пришел вместе со своей мамой. Посетители изначально не знали, что подросток ничего не видит. А сам Иван в это время включил известную профессионалам программу Traktor DJ Studio на ноутбуке, настроил контроллер. И доверился настроению толпы.

- Посетители были в шоке, когда узнали, что Ваня слепой. Я в это время посмотрела на своего сына, который исполнил мечту, встал за пульт и был по-настоящему счастлив. Увидела, что он погружен в музыку, которую любит и ему это абсолютно нравится. Что тут добавить? Будем продолжать в том же духе, в будущем купим сыну диджейский пульт, - отмечает Елена.

Юный возраст - не помеха занятиям. Фото: предоставила Елена Русинова

Увлечение Ивана разделяет даже любимая бабушка. И хотя она не добралась до клуба в тот вечер, ей еще предстоит оценить творчество любимого внука.

- Ваня сказал, что хочет записать трек для бабушки ко Дню ее рождения. Она осталась довольна таким решением. Пока что Ваню не звали играть в ночные клубы, но хочется верить, что новые выступления не за горами. Ищем продюсера! - смеется Елена.

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